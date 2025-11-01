वीकेंड का वार पर अमाल ने तान्या को बताया अपनी बहन, क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स

संक्षेप: Bigg Boss19 Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार पर सलामन खान अमाल मलिक से तान्या मित्तल संग उनके रिश्ते को लेकर सवाल करेंगे। अमाल मलिक कहेंगे कि तान्या उनकी बहन जैसी हैं।

बिग बॉस 19 में इस हफ्ते देखने को मिला कि मालती को जलाने के लिए तान्या मित्तल अमाल का स्वेटर पहन लेती हैं। अब वीकेंड के वार पर सलमान खान अमाल से तान्या मित्तल से उनके रिश्ते पर सवाल करेंगे। सलमान खान अमाल से पूछेंगे कि उनके और तान्या के बीच क्या रिश्ता है। सलमान खान के सामने अमाल कहेंगे कि तान्या उनकी बहन जैसी है। इसपर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन आया है। लोग कह रहे हैं कि ये वीकेंड का वार तान्या के लिए सबसे मुश्किल होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

तान्या को अमाल ने बताया बहन बिग बॉस से जुड़ी खबरें देने वाले पेज बीबीतक के मुताबिक, सलमान खान अमाल मलिक से पूछेंगे कि तान्या और उनका रिश्ता क्या है। इसपर अमाल हंसते हुए कहेंगे कि तान्या उनकी बहन जैसी है। तान्या भी मुस्कुराते हुए कहेंगी कि अमाल उनके भाई जैसे हैं।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स इस अपडेट पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी आया है। एक यूजर ने लिखा- तान्या मित्तल अमाल मलिक की बहन…ये बिग बॉस 19 का एंटी क्लाइमेक्स है जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक दूसरे यूजर ने लिखा- तान्या और अमाल को शिप करने वालों के लिए ये बहुत बड़ा हार्टब्रेक है। एक तीसरे यूजर ने लिखा- ये तान्या के लिए सबसे कठिन वीकेंड का वार होने वाला है।