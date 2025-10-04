'अमाल को जानबूझकर…', भाई अरमान मलिक ने बिग बॉस मेकर्स पर लगाया आरोप

अरमान मलिक ने बिग बॉस 19 के मेकर्स पर नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेकर्स जानबूझकर उनके भाई को गलत दिखा रहे हैं। उन्होंने इस चीज को टॉक्सिक बताया है।

बिग बॉस 19 के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक अमाल मलिक के भाई अरमान मलिक ने मेकर्स से नाराजगी जताई है। उनका आरोप है कि एपिसोड के प्रोमो को इस तरह एडिट किया गया है कि उनका भाई गलत नजर आए। उन्होंने कहा कि एडिटिंग में ये छिपाया गया कि कैसे लोगों ने उन्हें प्रवोक किया और फिर झगड़ा हुआ।

अरमान ने मेकर्स पर लगाए आरोप शुक्रवार को अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच एक गंभीर लड़ाई देखने को मिली थी। लड़ाई का एक प्रोमो भी सामने आया था। उस प्रोमो को लेकर ही अरमान ने नाराजगी जताई है। अरमान ने शुक्रवार को पोस्ट करके मेकर्स पर आरोप लगाया कि उनके भाई को जानबूझकर गलत दिखाया जा रहा है।

अरमान ने किया था ये ट्वीट अरमान मलिक ने लिखा- जिस तरह से वो प्रोमो एडिट करते हैं अमाल को गलत दिखाने के लिए और फिर छिपाते हैं कि कैसे दूसरे उसे प्रवोक कर रहे हैं और उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, ये पागलपन है। ये शो और इसकी टॉक्सिसिटी थकाने वाली है। कभी पसंद नहीं आया, कभी आएगा भी नहीं। बस प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरा भाई इन सब के बीच सही रहे। हालांकि, सिंगर ने बाद में अपना ये एक्स पोस्ट डिलीट कर दिया।