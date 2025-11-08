BB19: वीकेंड का वार से पहले अमाल ने गौरव खन्ना से इस बात के लिए मांगी माफी, एक्टर बोले- 'मैं तुझे नॉमिनेट कर दूंगा'

संक्षेप: सलमान खान घर के कई सदस्यों के चेहरे से पर्दा उठाने वाले हैं। इसी बीच शो का एक नया प्रोमो सामने आया है। प्रोमो में अमाल मलिक जो लगातार गौरव खन्ना को नॉमिनेट करते आ रहे हैं, उनसे माफी मांगते दिखे।

Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी बज बना हुआ है। ये शो लगातार अपने गेम के चलते टीआरपी लिस्ट में भी अपनी जगह बना रहा है। ऐसे में हर किसी को इस बार के वीकेंड काफी धमाकेदार होने वाला है। सलमान खान घर के कई सदस्यों के चेहरे से पर्दा उठाने वाले हैं। इसी बीच शो का एक नया प्रोमो सामने आया है। प्रोमो में अमाल मलिक जो लगातार गौरव खन्ना को नॉमिनेट करते आ रहे हैं, उनसे माफी मांगते दिखे।

अमाल ने मांगी माफी 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सुर्खियों में बना हुआ है। इस प्रोमो में दिखाया गया कि अमाल मलिक, मृदुल से कहते हैं, 'मेरे को बुरा लग रहा है, मैंने गौरव भाई को दो-तीन बार नॉमिनेट कर चुका हूं और अब उन्होंने मेरे को सूट दिया है पहनने को, बुरा लगता है।' ये कहते हुए अमाल, गौरव के पास जाते हैं और बोलते हैं, 'मुझे नहीं पता मैं आपसे कैसे कहूं, मैंने आपको इतनी बार नॉमिनेट किया फिर भी आपने मेरे को सूट दिया, सॉरी यार, मेरे को सच में बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं उसे मैं आज पहन पाऊंगा या नहीं।'

गौरव ने कही नॉमिनेट करने की बात इस पर गौरव कहते हैं कोई नहीं इस बार मेरे को मौका मिलेगा मैं तुझे नॉमिनेट कर दूंगा। गेम अपनी जगह पर हैं। हम इंसान अपनी जगह पर हैं। पहन ले उसे। पहन ले।