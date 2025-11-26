Bigg Boss 19: अमाल मलिक से खफा हुए शहबाज बदेशा, गौरव खन्ना से कहा- मुझे कल नॉमिनेशन के बाद समझ आया

संक्षेप: Bigg Boss 19: रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। ऐसे में सबने अपना-अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है और दोस्ती को साइड में रख दिया है।

‘बिग बॉस 19’ के शहबाज बदेशा, अमाल मलिक से खफा हो गए हैं। शहबाज ने अमाल से कुछ नहीं कहा। वह गौरव के पास गए और बोले, “मैंने अमाल को बोला कान भर रहा है कोई? तो कहता, ‘लाइन क्रॉस मत कर।’ मैंने कहा, ‘अच्छा! तुम करो तो ठीक। मैं करूं तो लाइन क्रॉस।’ मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है।” गौरव ने कहा, “सबको बहुत दिन से दिख रहा है।” शहबाज बोले, “अच्छी बात है। मुझे बोला भी गया है न कि अकेले खेले, अब मैं अकेले खेलूंगा और दूसरी बात दिख भी रहा है साफ-साफ।”

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शहबाज ने आगे कहा, “अभी अंदर अमाल ने कहा, टिकट टू फिनाले मिल जाए तो दे सकते हैं किसी को? मैंने कहा, किसको देनी है? फरहाना को? तो कहता, हां। क्योंकि मुझे लगता है कि वो आगे नहीं जा पाएगी जैसी उसकी हरकतें हैं।” गौरव ने कहा, “किसके लिए तुने कैप्टेंसी में इतना किया? हमें तो बहुत पहले से दिख रहा है। मैं बोलता नहीं हूं कि खुद समझने दो।”