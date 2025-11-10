Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: वीकेंड के वार के बाद अमाल कर रहे तान्या को टारगेट, जली-कटी सुन फूटकर रोईं कंटेस्टेंट

संक्षेप: सलमान के लाख समझाने के बावजूद घर के अंदर का कलेस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब शो का एक नया प्रोमो सामने आया है,जिसमें अमाल मलिक, तान्या मित्तल पर अपनी भड़ास निकालते दिख रहे हैं।

Mon, 10 Nov 2025 02:30 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। ये शो लगातार अपने गेम के चलते टीआरपी लिस्ट में भी जगह बनाए हुए है। शो का हर एपिसोड काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसे में बीते दिनों का वीकेंड का वार काफी शानदार रहा। शो से दो कंटेस्टेंट यानी अभिषेक बजाज और नीलम गिरी की घर वापसी हो गई है। वहीं, सलमान के लाख समझाने के बावजूद घर के अंदर का कलेस कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में अब शो का एक नया प्रोमो सामने आया है,जिसमें अमाल मलिक, तान्या मित्तल पर अपनी भड़ास निकालते दिख रहे हैं।

अमाल ने किया तान्या को टारगेट

'बिग बॉस 19' का लेटेस्ट प्रोमो जारी कर दिया गया है। इस प्रोमो में अरमान मलिक, तान्या मित्तल को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। प्रोमो में आप देख सकते हैं कि अरमान कहते हैं, 'तान्या फट्टू...।' इसके बाद तान्या, फरहाना से पूछती हैं, 'दवाइयां ले ली। इसके बाद तान्या, फरहाना को अपनी दाल देते हुए कहती हैं कि ये ले मैं तुम्हें अपनी दाल दे रही हूं।' ये सुनते ही अमाल उन्हें जगत माता कह कर टॉन्ट मारते हैं और बोलते हैं जगत माता।

अमाल की बात सुन रोईं तान्या

इसके बाद अमाल मलिक, फरहना से तान्या को लेकर बात करते हैं, जिस पर वो कहती हैं कि तेरा सारा ध्यान हमेशा उसी पर ही क्यों रहता है। अमाल जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद तान्या, फरहाना से कहती हैं कि मुझे बहुत टूटा हुआ महसूस हो रहा है। ये बोलते हुए तान्या रोने लगती हैं। शो का ये प्रोमो काफी वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन आ रहे हैं।

Bigg Boss 19 tanya mittal Amaal Mallik

