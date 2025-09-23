Bigg Boss 19 Amaal Malik Sings for His Love Outside Nehal Chudasama Reacts तान्या-नीलम ही नहीं, यह कंटेस्टेंट भी करती है अमाल को पसंद? रोमांटिक बातें सुनकर बदले हावभाव, Tv Hindi News - Hindustan
तान्या-नीलम ही नहीं, यह कंटेस्टेंट भी करती है अमाल को पसंद? रोमांटिक बातें सुनकर बदले हावभाव

Bigg Boss 19 Amaal Malik: बिग बॉस हाउस में अमाल मलिक की पॉपुलैरिटी का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर गया है। घर के अंदर तान्या और नीलम का अमाल के प्रति झुकाव देखने को मिला है, लेकिन अब एक और कंटेस्टेंट का नाम इसी लिस्ट में जुड़ गया है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 11:01 AM
Bigg Boss 19: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में अमाल मलिक की परफॉर्मेंस सभी का दिल जीत रही है। अमाल मलिक और तान्या मलिक की केमिस्ट्री ने जहां पहले सभी का अटेंशन लिया, तो वहीं फिर नीलम के दिल में भी अमाल के लिए कुछ होने की चर्चा उठी। लेकिन अब एक नया ही नाम सामने आ रहा है। सोमवार के एपिसोड में जब अमाल मलिक बाहर की दुनिया में मौजूद उनके एकतरफा प्यार के लिए गाना गाते दिखाई पड़े तो सीक्रेट रूम में बैठीं नेहल चुदास्मा के हावभाव देखने लायक थे।

सीक्रेट रूम में नेहल ने सुनी अमाल के दिल की बात

अमाल सुबह जब जगे तो घर के एक कमरे में अकेले जाकर बैठ गए और अपने आप से बातें करने लगे। अमाल मलिक ने कहा, "हम सभी की जिंदगी में एक फेज आता है जब एक ऐसे स्पेस में चले जाते हैं जहां हम काफी उदास हो जाते हैं, या इस दुनिया से नाराज हो जाते हैं और लगता है कि किसी से कुछ रिश्ता ही नहीं रखना। फिर एक इंसान आता है जो आपके दिल को छू जाता है। आपको लगता है कि यह इंसान जब मेरी जिंदगी में आना ही था तो पहले क्यों नहीं आया।" सीक्रेट रूम में बैठीं नेहल बहुत ध्यान से, गंभीर होकर अमाल की बातें सुन रही थीं।

अमाल मलिक की बातें सुनकर मुस्कुरा दीं नेहल

अमाल मलिक ने कैमरा के सामने अपने दिल का हाल बताते हुए कहा कि पहले मिलते तो ज्यादा वक्त होता और ज्यादा प्यार कर पाता मैं इस इंसान से। ऐसा एक इंसान बिलकुल है। जो मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर देता है। अमाल ने कहा कि उसकी याद जब-जब आती है तो एक नया नगमा, एक नई मेलोडी, नया विचार आता है जो गाना बन जाता है। आज एक महीना पूरा हो गया है यहां बिग बॉस के घर में, उम्मीद है कि आखिर तक रहेंगे, और उम्मीद है कि वो मेरा इंतजार करेगी। सीक्रेट रूम में अमाल की बातें सुन रहीं नेहल मुस्कुरा देती हैं।

अमाल की रोमांटिक बातें सुनकर हुईं इमोशनल

अमाल मलिक ने आगे कहा, "यहां पर और दुनिया को शक है, लेकिन मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। फिलहाल तो यह प्यार एक तरफा है, लेकिन उम्मीद है कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो यह दोतरफा प्यार में बदल जाएगा।" यह सुनते ही नेहल इमोशनल होने लगती हैं और चेहरा दूसरी तरफ करके अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगती हैं। बता दें कि अमाल का अभी तक तान्या और नीलम से कनेक्शन तो जग जाहिर था, लेकिन नेहल और अमाल के बीच भी शायद कुछ ऐसा चल रहा है जो अब तक कैमरा के सामने नहीं आ सका है।

Bigg Boss 19

