Bigg Boss 19: बाहर कुत्ता बना देंगे, हम खतरनाक लोग हैं... तान्या के लिए अमाल का शॉकिंग बयान

बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट तान्या मलिक के मन में अमाल मलिक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, यह हर कोई जानता है। हालांकि अमाल अब खुलकर तान्या के लिए भड़ास निकालने लगे हैं। वीकेंड का वार में जब अमाल ने तान्या को बहन कहा तो तान्या भी उन्हें भाई बोली थीं। इस पर अमाल खुश हुए थे कि पीछा छूटा। वह उन्हें सपेरी बोल चुके हैं। अब शहबाज के साथ उन्होंने तान्या के खिलाफ काफी कुछ ऐसा बोला है जिसे तान्या सुन लें तो उनका दिल टूट जाएगा। सोशल मीडिया पर अमाल के अमर्यादित शब्दों पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

लोग बोले, बेकार आदमी

इस पर एक ने लिखा है, अमाल पहले ही दिन से इस सीजन का सबसे बेकार इंसान है। नेपोटिजम और मेकर्स का नेपो किड्स के लिए पक्षपात है जो इसकी छवि अच्छी करने में लगे रहते हैं। एक ने लिखा है, क्या भाषा है, अगर हिम्मत है तो उसके मुंह पर बोलो। बुझदिलों की तरह रजाई में क्यों बोल रहे हो। एक ने सलमान खान को टैग करके लिखा है, इस वीकेंड का वार यहीं से शुरू होगा भाई। एक कमेंट है, ये इसकी असली पर्सनैलिटी है। कौन सी लड़की इसे पसंद करेगी, तान्या पागल है जो इस गंध को महत्व दे रही है। बेकार आदमी। एक ने लिखा है, कह रहा है कि हटा दिया दिल से मतलब दिल में थी? कुछ लोग लिख रहे हैं कि अमाल खुलेआम तान्या को धमकी दे रहा है, इसे अरेस्ट करना करो। एक ने लिखा है, अमाल आतंकी की तरह व्यवहार कर रहा है, एक लड़की को मारने की धमकी दे रहा है। कुछ लोग अमाल की परवरिश पर भी उंगली उठा रहे हैं।