Bigg Boss 19: बाहर कुत्ता बना देंगे, हम खतरनाक लोग हैं... तान्या के लिए अमाल का शॉकिंग बयान

Bigg Boss 19: बाहर कुत्ता बना देंगे, हम खतरनाक लोग हैं... तान्या के लिए अमाल का शॉकिंग बयान

संक्षेप: Bigg Boss 19 Live Updates: अमाल मलिक एक बार फिर से नेटिजन्स के निशाने पर हैं। उनकी एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें वह बोल रहे हैं कि तान्या मलिक को घर के बाहर कुत्ता बना देंगे। शहबाज भी उनके साथ हैं और कहते हैं कि पैसों का घमंड हैं।

Tue, 4 Nov 2025 01:16 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट तान्या मलिक के मन में अमाल मलिक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, यह हर कोई जानता है। हालांकि अमाल अब खुलकर तान्या के लिए भड़ास निकालने लगे हैं। वीकेंड का वार में जब अमाल ने तान्या को बहन कहा तो तान्या भी उन्हें भाई बोली थीं। इस पर अमाल खुश हुए थे कि पीछा छूटा। वह उन्हें सपेरी बोल चुके हैं। अब शहबाज के साथ उन्होंने तान्या के खिलाफ काफी कुछ ऐसा बोला है जिसे तान्या सुन लें तो उनका दिल टूट जाएगा। सोशल मीडिया पर अमाल के अमर्यादित शब्दों पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

क्या बोले अमाल

वायरल क्लिप में अमाल शहबाज के साथ हैं और तान्या के लिए बोलते हैं, बनावटी इंसान। इसको काटेंगे अभी। कुत्ता बना देंगे। हम डेंजरस लोग हैं भाई। इधर क्या, बाहर पकड़ लेंगे। हटा दिया दिल से। इसके बाद शहबाज बोलते हैं, इसको ज्यादा घमंड है पैसों का।

लोग बोले, बेकार आदमी

इस पर एक ने लिखा है, अमाल पहले ही दिन से इस सीजन का सबसे बेकार इंसान है। नेपोटिजम और मेकर्स का नेपो किड्स के लिए पक्षपात है जो इसकी छवि अच्छी करने में लगे रहते हैं। एक ने लिखा है, क्या भाषा है, अगर हिम्मत है तो उसके मुंह पर बोलो। बुझदिलों की तरह रजाई में क्यों बोल रहे हो। एक ने सलमान खान को टैग करके लिखा है, इस वीकेंड का वार यहीं से शुरू होगा भाई। एक कमेंट है, ये इसकी असली पर्सनैलिटी है। कौन सी लड़की इसे पसंद करेगी, तान्या पागल है जो इस गंध को महत्व दे रही है। बेकार आदमी। एक ने लिखा है, कह रहा है कि हटा दिया दिल से मतलब दिल में थी? कुछ लोग लिख रहे हैं कि अमाल खुलेआम तान्या को धमकी दे रहा है, इसे अरेस्ट करना करो। एक ने लिखा है, अमाल आतंकी की तरह व्यवहार कर रहा है, एक लड़की को मारने की धमकी दे रहा है। कुछ लोग अमाल की परवरिश पर भी उंगली उठा रहे हैं।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
