Bigg Boss 19: अमाल ने अनु मलिक पर लगे यौन शोषण के आरोप पर कहा- बिना आग के धुआं नहीं उठता

Bigg Boss 19 में नजर आने वाले अमाल मलिक ने अपने चाचा अनु मलिक पर लगे यौन शोषण के आरोपों पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। उन्होंने साफ किया कि उनसे सपोर्ट मांगा गया था लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था।

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक शो में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। पिछले वीकेंड के वार में सलमान खान ने अमाल को फटकार लगाई थी जब से अमाल गेम में एक्टिव बने हुए हैं। अमाल को उनके सधे और सीधे जवाबों के लिए उन्हें पसंद किया जा रहा है। लेकिन हाल में हुए कैप्टेनसी टास्क में नेहल चुडासमा ने उन पर गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया, जिसके बाद आमाल भावुक हो गए और परिवार से जुड़े पुराने विवादों पर भी खुलकर बोले। दरअसल, अमाल के चाचा म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक पर मीटू के आरोप लगे थे। अमाल ने अपने चाचा के इन आरोपों पर बोला है।

अमाल ने नहीं किया अनु मलिक का सपोर्ट अमाल ने शो के दौरान कहा कि अनु मलिक पर लगे मीटू आरोपों के वक्त उनसे सपोर्ट मांगा गया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आमाल ने कहा, “अनु मलिक पहले से इस मामले में फंसे हुए हैं, और मैं ऐसा नहीं हूं। उस वक्त उन्होंने मेरे पिता को फोन किया था कि हमें सपोर्ट चाहिए, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि मेरी फैमिली सिर्फ मम्मी, पापा, अरमान और मेरे डॉग्स हैं। मैं सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता।” इससे पहले भी अमाल ने साफ किया था कि अनु मलिक पर लगे आरोपों में कुछ तो सच्चाई जरूर होगी।