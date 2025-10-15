बिग बॉस 19: गौरव खन्ना के साथ पहले काम के अनुभव पर बोले अमाल- चाहते थे हमेशा कैमरा उन पर हो

संक्षेप: अमाल मलिक ने बिग बॉस शो के दौरान गौरव खन्ना के साथ पुराना काम करने का अनुभव बताया। वह बोले कि गौरव उस वक्त दूसरों के सीन में भी घुस जाते थे और चाहते थे सारा फोकस उनको मिले।

बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट के मन में दबी भड़ास अब खुलकर सामने आ रही है। अब अमाल मलिक ने गौरव खन्ना के साथ काम करने का पुराना अनुभव बताया है। नॉमिनेशन टास्क के बाद गौरव ने अमाल से गुस्से में कहा कि उन्होंने नॉमिनेशन की जो वजह बताई वो ठीक नहीं लगी। इस पर अमाल ने उनको जवाब दिया। बाद में मालती से बातचीत के दौरान अमाल ने बताया कि वह गौरव के साथ पहले काम कर चुके हैं और वह काफी चालाक हैं।

ड्रामेबाज हैं गौरव अमाल मालती चाहर से बात कर रहे थे। बोले, 'जीके (गौरव खन्ना) बोलते हैं कि वह मुझे पर्सनली नहीं जानते। उन्होंने मेरे साथ स्टार परिवार के लिए 16 वीक का एक शो किया था। हम तब से ही बात करते हैं।' मालती ने पूछा कि गौरव प्रोफेशनली कैसे हैं। इस पर अमाल बोले, 'वह ड्रामेबाज हैं। वहां भी वह अटेंशन चाहते थे। वह चाहते थे कि हमेशा कैमरा उन पर ही रहे। वह किसी को बोलने भी नहीं देते थे। वह दूसरों के बीच में भी आ जाते थे ताकि वह कैप्चर हो जाएं। वह चालाक भी हैं।'