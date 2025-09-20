Bigg Boss 19 Amaal Malik Dismisses Any Romantic Link With Tanya Mittal In Salman Khan Bigg Boss 19: फाइनली अमाल मलिक ने तान्या संग रिलेशनशिप का बताया सच, कहा- इससे अच्छा है कि मैं पूल में..., Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: फाइनली अमाल मलिक ने तान्या संग रिलेशनशिप का बताया सच, कहा- इससे अच्छा है कि मैं पूल में...

अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच रोमांटिक बॉन्ड की भी खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर ये तक कहा जा रहा है कि उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। इन्हीं अफवाहों के बीच अमाल मलिक ने तान्या संग अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 02:59 PM
Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेडेड टीवी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है इसके टास्क और भी ज्यादा टफ होते जा रहे हैं। शो में जीत को लेकर काफी बवाल भी देखने के मिल रहा है। तो वहीं, घर में अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच रोमांटिक बॉन्ड की भी खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर ये तक कहा जा रहा है कि उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। इन्हीं अफवाहों के बीच अमाल मलिक ने तान्या संग अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है।

तान्या संग रिश्ते पर बोले अमाल

'बिग बॉस 19' में लगातार देखा जा रहा है कि अमाल मलिक, तान्या मित्तल का पक्ष लेते और उनका सपोर्ट करते दिखे, जिससे दर्शकों में उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हाल ही में देखा गया कि अमाल ने कुनिका की बातों के बाद तान्या के लिए स्टैंड लिया और उन्हें सलाह दी। इसी बीच अमाल ने तान्या संग अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने तान्या के साथ किसी भी तरह के रोमांटिक रिश्ते को पूरी तरह से खारिज किया है। अमाल ने ये तब क्लियर किया जब शहबाज बदेशा ने कहा, 'एक थी तान्या, एक था अमाल, क्या जोड़ी थी कमाल।' इस पर अमाल ने कहा, 'उससे अच्छा पूल में डूब जाऊं।' इससे साफ हो गया कि अमाल और तान्या के बीच कुछ भी नहीं है। हालांकि, कुछ लोगों ने तान्या को फंसाने की कोशिश करने वाली महिला बता रहे हैं।

शो में आएगा बड़ा ट्विस्ट

बता दें कि इस हफ्ते नेहल चुदास्मा, प्रणित मोरे, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और बशीर अली नॉमिनेटेड किए गए थे। वहीं, बीती रात खबर प्रणित मोरे के घर से बेघर होने की खबरें आईं थीं। वहीं, बाद में बताया गया कि शो से प्रणित नहीं बल्कि नेहल चुदास्मा बाहर हुई हैं। हमेशा की तरह सलमान खान ने वीकेंड में ट्विस्ट लाकर सबके होश उड़ा दिए। यही नहीं, इस हफ्ते शो में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होने वाली है।

