Bigg Boss 19 : अमाल मलिक का दावा, आवेज दरबार कर रहे नगमा को चीट, हर दिन किसी ना किसी को...

आवेज दरबार और नगमा के रिलेशन के चर्चे तो बिग बॉस के बाहर भी थे। लेकिन शो में आने के बाद आवेज ने सबके सामने नगमा को प्रपोज किया। लेकिन अब बशीर और अमाल मलिक ने आवेज को लेकर कुछ राज खोले हैं।

Fri, 12 Sep 2025 09:29 AM
बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में बशीर अली और अभिषेक बजाज के बीच लड़ाई हुई और बाद में आवेज दरबार भी इस लड़ाई में फंस गए। इस दौरान बशीर और आवेज के बीच विवाद बढ़ जाता है और बशीर बोलते हैं कि आवेज अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे छिप जाते हैं। आवेज वहीं बशीर से बोलते हैं कि उनका गेम सिर्फ लड़कियों के पीछे है। कभी वह नतालिया के साथ रहते हैं तो कभी फरहाना और कभी नेहल। बशीर को इससे गुस्सा आ जाता है और वह आवेज की पर्सनल लाइफ पर कमेंट करते हैं।

बशीर ने खोले राज

इतना ही नहीं बशीर, आवेज को धमकी देते हैं कि वह उनकी पर्सनल लाइफ के राज खोल देंगे। इसके बाद बशीर रात में बात करते हुए कहते हैं कि आवेज के नाम पर मैं आज तक नहीं गया, उसने आज क्या निकाला सबसे पहला पॉइंट। इसको तो 2, 3 लड़कियां चाहिए। कभी इस लड़की के पास जाता है तो कभी किसी और के पास। एक दिन मैंने पूछा इससे कि जिम के बाहर तू अपनी गर्लफ्रेंड रख कर कितनों के पास गोद में लेटता है तो इसने मुझे सारे किस्से बता दिए। बोलूं तुझे किसकी गोद में लेट कर आया है तब वो हिल गया।

अमाल बोले किसी ना किसी को डीएम पर चालू है

अमाल फिर आगे बोलते हैं, '15-16 ऐसे कॉमन फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं। ये भाई साहब सीरियस रिलेशनशिप बोलकर 10 साल होने को आ गया है और इधर प्रपोज किया, किसी को हर्ट नहीं करना है पर हर दिन किसी ना किसी को डीएम पर चालू है।

बता दें कि अमाल अब बिग बॉस के नए कैप्टन बन गए हैं और उनके कैप्टन बनने पर सभी ने उन्हें खूब बधाई भी दी है।

