Bigg Boss 19: अमाल ने इस कंटेस्टेंट को वोटिंग में दिया धोखा, सच्चाई सामने आते ही फूटकर रोते हुए मांगी माफी

टास्क को लेकर कंटेस्टेंट एक-दूसरे संग फिजिकल होते भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें अमाल मलिक इमोशनल होकर फूट-फूटकर रोते नजर आ रहे हैं। ये प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' को इस वक्त ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। शो जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है दर्शकों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। शो में बीते दिनों दो कंटेस्टेंट घर से बेघर हो गए हैं।

बसीर ने अमाल की दोस्ती पर उठाया सवाल 'बिग बॉस 19' का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में बसीर अली, शहबाज बदेशा और अरमान मलिक डायनिंग टेबल पर एक साथ बैठकर बात करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान बसीर, अमाल से कहते हैं, 'मैं ऑलरेडी बहुत डाउन जा रहा था इमोशनली, मुझे लग रहा था कि इस घर में मैंने दोस्त कमाए हैं कि नहीं कमाए हैं। एक वोट भी नहीं आया सेविंग में मुझे। ये सब क्या है।'

अमाल ने बसीर से मांगी माफी बसीर अली की बात सुनकर अमाल मलिक को उनकी गलती का अहसास हुआ। वो बसीर से माफी मांगते हैं और अपनी हरकत के लिए फूटकर रोते हैं। अमाल कहते हैं, 'भाई मैंने तेरे साथ गलत किया। मैंने तेरे को निराश किया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।' ये कहते हुए अमाल फूट-फूटकर रोने लगते हैं। शो का ये प्रोमो काफी वायरल हो रहा है। इस पर कमेंट कर कई यूजर्स के रिएक्शन आ रहे हैं।