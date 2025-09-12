Bigg Boss 19 Amaal Malik Brother Armaan Malik Share Post And Said So Proud Of You 'उदास देखना मुश्किल होता है...'भाई अमाल के लिए इमोशनल हुए अरमान मलिक, शानदार गेम देख कहा- 'गर्व है मुझे', Tv Hindi News - Hindustan
'उदास देखना मुश्किल होता है...'भाई अमाल के लिए इमोशनल हुए अरमान मलिक, शानदार गेम देख कहा- 'गर्व है मुझे'

इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में 'बिग बॉस 19' को 1.2 रेटिंग मिली। शो की शुरुआत में घर के जो सदस्य शांत थे अब वो पूरी तरह से खुलकर खेलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब अरमान मलिक ने पोस्ट कर अपने भाई अमाल के लिए अपनी फीलिंग्स शेयर की है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 06:14 PM
Bigg Boss 19 Update: सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब हाइप बनी हुई है। इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में 'बिग बॉस 19' को 1.2 रेटिंग मिली। शो की शुरुआत में घर के जो सदस्य शांत थे अब वो पूरी तरह से खुलकर खेलते नजर आ रहे हैं। अमाल मलिक भी उन्हीं में से एक हैं। अमाल बिग बॉस के घर के तीसरे कैप्टन बने हैं। हालांकि, घर के कई कंटेस्टेंट को उनकी कैप्टेंसी काफी खल रही है। इसी बीच अब अरमान मलिक ने पोस्ट कर अपने भाई अमाल के लिए अपनी फीलिंग्स शेयर की है।

अमाल पर उनके भाई अरमान को हे गर्व

सिंगर अरमान मलिक ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने भाई और बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट अमाल मलिक के लिए एक पोस्ट शेयर किया है। अरमान ने एक्स पर लिखा, 'मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि अमाल शो में अपनी पहचान बना रहा है। उसे कभी-कभी उदास देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप सभी का प्यार, और अंदर के कुछ लोगों का भी,जो उसे मजबूत बनाए रखेगा।' इसके साथ ही अरमान ने भाई के लिए रेड हार्ट बनाया है।

ये कंटेस्टेंट हुआ बेघर

'बिग बॉस 19' से इस कंटेस्टेंट का सफर खत्म हो गया है। tellysuper.in की रिपोर्ट के अनुसार, नतालिया जानोसजेक को घर से बाहर कर दिया गया। नतालिया सलमान खान के शो से बाहर होने वाली पहली कंटेस्टेंट हैं। शो में नतालिया और मृदुल तिवारी के बीच की कैमेस्ट्री दर्शकों को काफी पसंद आ रही थी। ऐसे में अब सोशल मीडिया पर यूजर्स नतालिया के बाहर जाने को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं।

Bigg Boss 19 Amaal Mallik armaan malik अन्य..

