'उदास देखना मुश्किल होता है...'भाई अमाल के लिए इमोशनल हुए अरमान मलिक, शानदार गेम देख कहा- 'गर्व है मुझे'

Bigg Boss 19 Update: सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों दर्शकों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। इस शो को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब हाइप बनी हुई है। इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में 'बिग बॉस 19' को 1.2 रेटिंग मिली। शो की शुरुआत में घर के जो सदस्य शांत थे अब वो पूरी तरह से खुलकर खेलते नजर आ रहे हैं। अमाल मलिक भी उन्हीं में से एक हैं। अमाल बिग बॉस के घर के तीसरे कैप्टन बने हैं। हालांकि, घर के कई कंटेस्टेंट को उनकी कैप्टेंसी काफी खल रही है। इसी बीच अब अरमान मलिक ने पोस्ट कर अपने भाई अमाल के लिए अपनी फीलिंग्स शेयर की है।

अमाल पर उनके भाई अरमान को हे गर्व सिंगर अरमान मलिक ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने भाई और बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट अमाल मलिक के लिए एक पोस्ट शेयर किया है। अरमान ने एक्स पर लिखा, 'मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि अमाल शो में अपनी पहचान बना रहा है। उसे कभी-कभी उदास देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप सभी का प्यार, और अंदर के कुछ लोगों का भी,जो उसे मजबूत बनाए रखेगा।' इसके साथ ही अरमान ने भाई के लिए रेड हार्ट बनाया है।