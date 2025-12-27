अमाल मलिक का लव लाइफ पर छलका दर्द, 'मिस्ट्री गर्ल' संग हुआ ब्रेकअप, बताई रिश्ता टूटने की बड़ी वजह

Hindustan Hindi News
अब एक बार फिर से अमाल मलिक अपनी 'मिस्ट्री गर्ल' को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। शो के दौरान उन्होंने 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में बात की थी, जिससे वो प्यार करते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो शो से बाहर जाते ही उसे प्रपोज करेंगे।

Dec 27, 2025 Priti Kushwaha
'बिग बॉस 19' के घर में बवाल मचाने वाले म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक शो खत्म होने के बाद भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अमाल ने शो में अपने गेम से दर्शकों को काफी एंटरटेन किया। यही नहीं, शो में अरमान को सबसे मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा था और उम्मीद की जा रही थी कि वो इस शो की ट्रॉफी जीत सकते हैं। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और विनर का खिताब गौरव खन्ना ने जीता। ऐसे में अब एक बार फिर से अमाल मलिक अपनी 'मिस्ट्री गर्ल' को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। शो के दौरान उन्होंने 'मिस्ट्री गर्ल' के बारे में बात की थी, जिससे वो प्यार करते थे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो शो से बाहर जाते ही उसे प्रपोज करेंगे। ऐसे में अब अमाल ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया कि 'मिस्ट्री गर्ल' संग उनका ब्रेकअप हो गया है। यही नहीं, सिंगर ने इसकी वजह भी बताई।

मैं अभी भी सिंगल हूं…

दरअसल, अमाल मलिक ने हाल ही में फरीदून शहरयार को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान अरमान ने अपनी 'मिस्ट्री गर्ल' को लेकर बात की। साथ ही बिना किसी का नाम लिए ये भी क्लियर कर दिया कि उनका ब्रेकअप हो गाय है और वो अब सिंगल हैं। अरमान ने कहा, 'मैं अभी भी सिंगल हूं। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। शो की वजह से वो एक चीज तो जिंदगी में खत्म हो गई। यानी वो बात पूरी नहीं हुई और ये दो दिन पहले ही एक समझ है मुझे।'

इस वजह से टूटा रिश्ता

बता दें कि अरमान मलिक ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया कि मिस्ट्री गर्ल ने जो कुछ लिखा और पब्लिक में डिस्कस किया गया, उस पर विश्वास कर लिया और उसे लगा कि दूर रहना ही ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन है। अमाल ने जोर देकर कहा कि वह महिला फिल्म या म्यूजिक इंडस्ट्री से नहीं है और गॉसिप, अटकलों या पब्लिक की कल्पनाओं से निपटने के लिए तैयार नहीं थी।

