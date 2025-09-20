Bigg Boss 19 Amaal Malik and Taanya Jodi Breaks Calls Farhana Bhatt Witch BB19: अमाल मलिक ने इस कंटेस्टेंट को कहा 'चुड़ैल', इस बात पर टूट गई तान्या मलिक के साथ जोड़ी, Tv Hindi News - Hindustan
BB19: अमाल मलिक ने इस कंटेस्टेंट को कहा 'चुड़ैल', इस बात पर टूट गई तान्या मलिक के साथ जोड़ी

Bigg Boss 19 Amaal Malik: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में अमाल मलिक और तान्या की जोड़ी पिछले कुछ दिनों से चर्चा में थी, लेकिन अब अमाल को तान्या का बदलता रवैया सब बता रहा है और उन्होंने दूरी बनाना ही बेहतर समझा है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 01:21 PM
Bigg Boss 19 Amaal and Taanya: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के शुक्रवार के एपिसोड में अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच दूरियां बढ़ती नजर आईं। एक तरफ जहां अमाल ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि वह तान्या के साथ रिलेशनशिप में आने की बजाए स्विमिंग पूल पर डूबकर मर जाना पसंद करेंगे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक कंटेस्टेंट को चुडै़ल कह दिया। यह सब कुछ शुरू हुआ कैप्टन्सी टास्क में अभिषेक बजाज के जीतने के बाद।

अमाल के सामने आई तान्या की हकीकत

कैप्टन्सी टास्क के फिनाले राउंड तक अमाल मलिक ने अभिषेक को कांटे की टक्कर दी, लेकिन जब अभिषेक जीत गए तो अशनूर की खुशी का ठिकाना नहीं था। इतना ही नहीं, तान्या भी लगातार अमाल की फिक्र करती नजर आईं। कभी वह उनसे नींबू पानी लाने का पूछतीं तो कभी हंस-हंसकर बातें करतीं। यह सब कुछ अमाल नोटिस कर रहे थे। अमाल ने कहा, "कल जैसे ही मैं हारा, बजाज जीता तो सीधा जाकर चिपकने लगी कि बजाज।" अमाल ने कहा- मैं कैप्टन था तो इलायची पानी वगैरह लाकर दे रही थी मुझे लगातार।

'उसका साड़ियों वाला गेम खत्म हो जाता'

अमाल ने कहा कि यह सब उसका पूरे हफ्ते चल गया था तो दुनिया को दिखाने के लिए कि कितना केयर कर रही है। अमाल मलिक ने कहा, "असल में एक-दो हफ्ते के बाद उसका यह साड़ियों वाला गेम खत्म हो जाता। इसलिए उसने फिर यह सेवा और जीशान भाई का तेल मालिश करना, आप समझो, वो भी यह समझ रहे हैं।" उधर चेन्जिंग रूम में रात को सोने से पहले जब सभी कपड़े बदल रहे थे, तब फरहाना ने जाकर शहबाज की हुडी पहली और बाल आगे करके सभी को दिखाने लगी।

'अमाल ने इस कंटेस्टेंट को कहा चुड़ैल'

जब अमाल की नजर पड़ी तो उन्होंने कहा, "अबे यह वो नहीं लग रही है जो झाड़ू पर बैठकर निकल लेती है चुड़ैल।" इस पर फरहाना ने उन्हें जोर से हंसकर दिखाया और अमाल ने उन्हें एक झाड़ू लाकर दे दी। अमाल ने कहा- इस पर बैठ और निकल जा। अमाल ने कहा कि आज तू फोटो ले सकता है इसकी। बता दें कि एक तरफ जहां अमाल को तान्या का गेम समझ आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ तान्या भी अमाल को लेकर काफी रिलैक्स नजर आईं। देखना होगा कि शो में आगे यह इक्वेशन कैसे आगे बढ़ती है।

