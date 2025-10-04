Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने उछाला फैमिली पर कीचड़, तो कुनिका ने खोल दिया सिंगर का कच्चा चिट्ठा

Bigg Boss 19: अमाल और कुनिका ने एक दूसरे के परिवार पर उछाला कीचड़। शुक्रवार को हुआ घर में महाभारत, क्या वीकेंड का वार में सलमान खान आकर करेंगे इसका हिसाब।

Bigg Boss 19 Fight: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' का शुक्रवार का एपिसोड फुल ऑफ एक्शन रहा। कैप्टन्सी टास्क के दौरान अमाल मलिक और अभिषेक बजाज आपस में भिड़ गए और बात इस हद तक बढ़ गई, कि टास्क ही रद्द करना पड़ा। कुनिका सदानंद और अशनूर कौर ने आग में घी डालने का काम किया। अमाल यह बात समझ गए थे कि कुनिका ने इस झगड़े को हवा देने का काम किया है। बाद में जब अमाल मलिक और कुनिका सदानंद आमने-सामने आए तो दोनों एक दूसरे से भिड़ गए, बातों-बातों में दोनों ने एक दूसरे के परिवार को घसीटना शुरू कर दिया।

अमाल ने कुनिका की फैमिली को घसीटा दरअसल कुनिका सदानंद जब अमाल के सामने आईं तो उन्होंने बहस के दौरान कहा, "आपको दो पैसे की इज्जत नहीं देते हैं कि आप सिर पर चढ़ जाते हो।" यही बात कुनिका को बुरी लग गई और फिर झगड़ा बढ़ने लगा। कुनिका ने कहा- नहीं चाहिए, तेरी खुद की इज्जत नहीं है, तू मुझे क्या इज्जत देगा। अमाल ने जवाब दिया- अच्छा है यह, तभी शायद पिछले 40 सालों से आप ही रिटायर्ड हो। अमाल ने कहा- पहले अपनी फैमिली को संभाल लो आप। कुनिका ने जवाब दिया- तू अपने परिवार को संभाल, तेरे परिवार में क्या चल रहा है तुझे पता है।

कुनिका ने खोला अमाल का कच्चा चिट्ठा कुनिका सदानंद ने कहा, "सब जानते हैं कि तुम यहां क्यों आए हो और तुम्हारे परिवार ने क्या किया है।" कुनिका ने कहा कि पहले उसने मेरे परिवार के बारे में बोला। कुनिका भावुक होने लगीं और कहा, "मेरा परिवार बहुत अच्छा है, तू अपना देख कि तेरे घरवाले तेरे साथ क्या कर रहे हैं।" कुनिका सदानंद ने कहा, "यह कौन होता है बोलने वाला। उसको पता नहीं है कि 2 तलाक के बाद भी मेरा पूरा परिवार एक साथ है। उनके घर में एक साथ नहीं है परिवार। वो खुद बयान देकर आया है कि मैं अपने मां-बाप से अपने आप को अलग करता हूं। इसी वजह से उसको बिग बॉस में भी एंट्री मिली है।"