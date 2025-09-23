Bigg Boss 19: Amaal feeds Tanya Mittal with his hands, Pranit calls him chugalkhor Bigg Boss 19: अमाल ने तान्या मित्तल को अपने हाथों से खिलाया खाना, प्रणित ने कहा चुगलखोर, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: अमाल ने तान्या मित्तल को अपने हाथों से खिलाया खाना, प्रणित ने कहा चुगलखोर

बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें तान्या मित्तल खुद महारानी बन अमाल, जीशान और शहबाज को आर्डर देती दिख रही हैं। नए प्रोमो में प्रणित मोरे ने अमाल पर चुगली करने का आरोप लगाया।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 04:22 PM
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट लगातार ऑडियंस को एंटरटेन करने में लगे हुए हैं। शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें तान्या मित्तल महारानी बनी हुई हैं और शाहबाज, अमाल मलिक उनकी सेवा में लगे हुए हैं। नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि अमाल खुद उन्हें अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। ये देख गौरव खन्ना और खुद शाहबाज दोनों को परेशान करते दिख रहे हैं। महारानी बनी तान्या को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है।

अमाल ने तान्या को खिलाया खाना

प्रोमो में देखा जा सकता है कि शाहबाज, तान्या के लिए खाना लेकर आते हैं। वो कहती हैं, 'शाहबाज प्लेट उठाकर लाया है, खिलाने अमाल आ रहा है और ये (जीशान)पानी पिलाएंगे। ये सुनकर गौरव खन्ना कहते हैं कि 'तान्या का अपना अलग शो चल रहा है'। इस बीच अमाल आते हैं और अपने हाथों से खाना खिलाने लगते हैं। आगे अमाल कहते हैं कि तान्या की सेवा करेंगे तो शायद सबके अकाउंट में एक-एक खोका आ जाएगा।

प्रणित ने लिया पंगा

इसके अलावा एक और प्रोमो सामने आया है जिसमें प्रणित मोरे और अमाल मलिक के बीच बहस होती दिख रही है। प्रणित कहते हैं कि अमाल पीठ पीछे बातें करते हैं। अमाल उनके जोक्स को पुराना बताते हुए मजाक उड़ाते हैं। दोनों के बीच इस बहस में सोशल मीडिया यूजर्स बंट गए हैं। कुछ यूजर्स अमाल को उनके गेम के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे हैं जो उन्हें इस घर का सबसे बड़ा चुगली करने वाला बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, ‘अमाल चुगली करता है और इल्जाम दूसरों पर डालता है’, एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘प्रणित सही बंदा है, पंगा लेने से डरता नहीं है’।

ग्रुप में बंटा बिग बॉस का घर

बता दें, बिग बॉस 19 को करीब 1 महीना पूरा होने जा रहा है। इस बीच घर में दो ग्रुप बन चुके हैं। पहला अमाल का ग्रुप है जिसमें शाहबाज, जीशान, बसीर, तान्या औए नीलम शामिल हैं। वहीं दूसरे ग्रुप में अभिषेक बजाज, आवेज, अश्नूर, प्रणित। इसके अलावा गौरव खन्ना, फरहाना, मृदुल का भी एक ग्रुप है।

tanya mittal Bigg Boss 19

