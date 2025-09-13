Bigg Boss 19: नीलम ने तान्या को बताया धोखेबाज दोस्त, अक्षय कुमार ने की हिम्मत की तारीफ

Bigg Boss 19 का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अक्षय कुमार कुनिका, तान्या और नीलम से उनकी दोस्ती को लेकर सवाल करते दिख रहे हैं। इस दौरान खिलाड़ी कुमार नीलम को स्ट्रोंग खिलाड़ी बताते हुए उनकी तारीफ करते हैं।

बिग बॉस 19 का आज का वीकेंड का वार धमाकेदार होने वाला है। आज के एपिसोड में सलमान खान की जगह फराह खान, अक्षय कुमार और अरशद वारसी शो होस्ट करते दिखेंगे। अब आज के एपिसोड का एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अक्षय कुमार घर की तीन सबसे खास दोस्त रहीं कुनिका, तान्या मित्तल और नीलम से उनके रिश्ते को लेकर सवाल करते दिख रहे हैं। इस दौरान अक्षय ने नीलम को एक मजबूत पर्सनालिटी भी बताया।

बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट की तारीफ प्रोमो में अक्षय कुमार सभी कंटेस्टेंट की तारीफ करते हैं। कुनिका के साथ वो अपनी फिल्म खिलाड़ी के डांस नंबर को भी याद करते हैं दिख रहे हैं। अरशद वारसी भी साथ नजर आ रहे हैं। दोनों जॉली मिलकर कंटेस्टेंट के साथ कोर्टरूम टास्क परफॉर्म करेंगे जो आज के एपिसोड में नजर आएगा। इस एपिसोड का एक और प्रोमो सामने आया है जिसमें एक्टर को घर की तीन सहेलियों से सवाल जवाब करते देखा जा सकता है।

नीलम को धोखा दे सकती हैं तान्या नए प्रोमो में अक्षय कुमार नीलम, कुनिका और तान्या को को एक टास्क परफॉर्म करने के लिए बुलाते हैं। प्रोमो में अक्षय कहते हैं, “नीलम जी तान्या और कुनिका में से सबसे ज्यादा गिल्टी कौन है? आपकी कौन सी सखी पीठ पीछे बात करने की आदत ज्यादा है?” यहां नीलम तान्या का नाम लेती हैं। आगे नीलम ने ये भी कहा कि तान्या गेम शो में उन्हें धोखा दे सकती है। अपनी सबसे खास दोस्त नीलम से अपने लिए ऐसा कुछ सुन कर तान्या हैरान हो जाती हैं।

कुनिला पलट जाती हैं यहां अक्षय कुमार, नीलम की हिम्मत की तारीफ करते हुए उन्हें स्ट्रोंग खिलाड़ी बताते हैं। अगले सवाल में अक्षय कुमार नीलम से पूछते हैं कि कौन है जो अपनी ही बात से अक्सर पलट जाता है। यहां नीलम के मुताबिक कुनिका अपनी बातों से पलट जाती हैं। नीलम कहती हैं, “मुझे ऐसा लगता है ना सर कि कभी-कभी मैम को खुद भी याद नहीं रहता है कि उन्होंने क्या-क्या बोला है।”