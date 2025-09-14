Bigg Boss 19: अक्षय कुमार ने नतालिया को लेकर मृदुल से पूछा ऐसा सवाल शरमा गए कंटेस्टेंट, कहा- फ्रेंच किस...
बिग बॉस के वीकेंड का वार को एक तरफ जहां फराह खान होस्ट कर रही हैं। वहीं, दूसरी तरफ अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के प्रमोशन के लिए पहुंची। ऐसे में अक्षय ने मृदुल तिवारी और नतालिया संग कई मजेदार बात की।
Bigg Boss 19: सलमान खान होस्टेड 'बिग बॉस 19' इस वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है। कंटेस्टेंट खुद को घर में सुरक्षित रखने के लिए टास्क में अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। टास्क के दौरान कंटेस्टेंट एक-दूसरे से जमकर भिड़ते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों घर से दो कंटेस्टेंट के बाहर होने की खबर सामने आई है। इस वीक डबल एविक्शन में पहले नतालिया जानोसजेक और फिर नगमा मिराजकर घर से बेघर हुईं। बिग बॉस के वीकेंड का वार को एक तरफ जहां फराह खान होस्ट कर रही हैं। वहीं, दूसरी तरफ अक्षय कुमार अपनी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के प्रमोशन के लिए पहुंची। ऐसे में अक्षय ने मृदुल तिवारी और नतालिया संग कई मजेदार बात की। साथ ही शहबाज बदेशा को एक बेहद अजीब टास्क दिया।
कंटेस्टेंट संग अक्षय ने की मस्ती
'बिग बॉस 19' का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में अक्षय कुमार अपने फुल मस्ती वाले मूड में नजर आ रहे हैं। यही नहीं वो बिग बॉस कंटेस्टेंट से भी मस्ती करते नजर आए। ऐसे में भला वो मृदुल संग नतालिया को लेकर मजाक न करते ये हो ही नहीं सकता था। प्रोमो में सबसे पहले अक्षय फ्रेंच में कुछ कहते हैं, जिसके बाद शहबाज भी अजीब लैंग्वेज में जवाब देते हैं। इसी बीच नतालिया फ्रेंच में जवाब देती हैं।
शहबाज, मृदुल को सिखाएंगे 'फ्रेंच किस'
इसके बाद अक्षय, मृदुल से कहते हैं आपको फ्रेंच आती है। इस पर वो जवाब देते हैं- थोड़ी-थोड़ी। ये सुनते ही अक्षय मस्ती करते हुए मृदुल से कहते हैं और 'फ्रेंच किस'। ये सुनते ही मृदुल शरमा जाते हैं। इसके बाद अक्षय, शहबाज को कहते हैं, आप इसको (मृदुल) को सिखाएंगे फ्रेंच किस। ये सुनते ही सभी घरवाले जोर-जोर से हंसने लगते हैं और शहबाज चुप हो जाते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।