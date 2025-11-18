BB19: आकांक्षा ने खोला गौरव खन्ना का यह राज, ब्लश करते दिखाई पड़े टीवी के सुपरस्टार
संक्षेप: Bigg Boss 19 Akansha and Gaurav: आकांक्षा जब बिग बॉस हाउस में आईं तो उन्होंने गौरव खन्ना के बारे में कुछ ऐसा बता दिया कि गौरव खन्ना ब्लश करते दिखाई पड़े।
सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले अब बस कुछ ही हफ्ते दूर है। हर खिलाड़ी अपना पूरा जोर लगा रहा है ताकि वो बिग बॉस 19 के विजेता का खिताब पा सके और विनिंग ट्रॉफी लेकर घर जाए। इस हफ्ते फैमिली वीक चल रहा है और जब गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा बिग बॉस हाउस में पहुंचीं तो उन्होंने बातचीत के दौरान प्रणित और अशनूर को अपनी लव स्टोरी सुनाई। उन्होंने बताया कि दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई।
आकांक्षा ने घर में खोला यह राज
बिग बॉस 19 के स्टार कंटेस्टेंट गौरव खन्ना की पत्नी अशनूर कौर ने बताया कि कैसे वो ऑडिशन में पहली बार एक दूसरे से मिले थे और पहली ही नजर में उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया था। आकांक्षा ने अशनूर कौर और प्रणित के साथ बातचीत में बताया कि गौरव ने ऑडिशन भी नहीं दिया था और उन दोनों ने बातचीत शुरू कर दी। आकांक्षा ने बताया कि दोनों ने बातचीत शुरू की और चुपचाप से उनका नंबर ले लिया। आकांक्षा ने बताया कि गौरव बाहर उनका इंतजार करते रहे।
ब्लश करते दिखाई पड़े गौरव खन्ना
जहां प्रणित और अशनूर बहुत ध्यान से बात सुन रहे थे, वहीं गौरव खन्ना पूरे वक्त ब्लश कर रहे थे। बता दें कि गौरव खन्ना ज्यादातर वक्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर बिग बॉस हाउस में खामोश ही रहे हैं। बाकी खिलाड़ी कई बार इस बात के लिए गौरव खन्ना को ट्रोल करते रहे हैं कि वो मास्टर शेफ के विनर होने के बावजूद घर के भीतर खाना नहीं बनाते हैं और ना ही कभी अपनी निजी जिंदगी के बारे में कभी बात करते हैं। हालांकि बीते कुछ हफ्तों से गौरव खन्ना ने पिकअप बढ़ाया है।
