BB19: आकांक्षा ने खोला गौरव खन्ना का यह राज, ब्लश करते दिखाई पड़े टीवी के सुपरस्टार

संक्षेप: Bigg Boss 19 Akansha and Gaurav: आकांक्षा जब बिग बॉस हाउस में आईं तो उन्होंने गौरव खन्ना के बारे में कुछ ऐसा बता दिया कि गौरव खन्ना ब्लश करते दिखाई पड़े।

सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले अब बस कुछ ही हफ्ते दूर है। हर खिलाड़ी अपना पूरा जोर लगा रहा है ताकि वो बिग बॉस 19 के विजेता का खिताब पा सके और विनिंग ट्रॉफी लेकर घर जाए। इस हफ्ते फैमिली वीक चल रहा है और जब गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा बिग बॉस हाउस में पहुंचीं तो उन्होंने बातचीत के दौरान प्रणित और अशनूर को अपनी लव स्टोरी सुनाई। उन्होंने बताया कि दोनों की पहली मुलाकात कैसे हुई।

आकांक्षा ने घर में खोला यह राज बिग बॉस 19 के स्टार कंटेस्टेंट गौरव खन्ना की पत्नी अशनूर कौर ने बताया कि कैसे वो ऑडिशन में पहली बार एक दूसरे से मिले थे और पहली ही नजर में उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया था। आकांक्षा ने अशनूर कौर और प्रणित के साथ बातचीत में बताया कि गौरव ने ऑडिशन भी नहीं दिया था और उन दोनों ने बातचीत शुरू कर दी। आकांक्षा ने बताया कि दोनों ने बातचीत शुरू की और चुपचाप से उनका नंबर ले लिया। आकांक्षा ने बताया कि गौरव बाहर उनका इंतजार करते रहे।