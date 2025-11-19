Bigg Boss 19: गौरव खन्ना और आकांक्षा खन्ना ने साथ में क्यों नहीं किया ‘बिग बॉस 19’? बोलीं…

संक्षेप: Bigg Boss 19: आकांक्षा खन्ना ने प्रणित मोरे को बताया कि उन्होंने और गौरव खन्ना ने साथ में सलमान खान का रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ न करने का फैसला क्यों लिया।

‘बिग बॉस 19’ में चल रहे फैमिली वीक में गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा खन्ना घर में आईं। ध्यान देने वाली बात ये है कि आकांक्षा भी गौरव की ही तरह एक टीवी एक्ट्रेस हैं। आकांक्षा ने जब बिग बॉस के घर में एंट्री ली तब उन्होंने बताया कि उन दोनों को साथ में सलमान खान का रिएलिटी शो ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने साथ में बिग बॉस ना करने का फैसला लिया। क्यों? आइए बताते हैं।

साथ में क्यों नहीं किया शाे? किचन एरिया में जब गौरव, आकांक्षा और प्रणित मोरे खड़े थे तब प्रणित ने आकांक्षा से पूछा, ‘गौरव भाई बहुत पजेसिव हैं क्या? आपको लेकर?’ आकांक्षा ने कहा, ‘हां।’ प्रणित ये सुनकर हैरान रह गए। वह बोले, ‘क्या बात कर रहे हो! सच में!’ आकांक्षा बोलीं, ‘तुम्हे क्या लगता है, हमने साथ में बिग बॉस न करने का फैसला क्यों लिया? अगर हम दोनों साथ में आते तो गौरव का पूरा ध्यान मुझपर ही होता। वो गेम छोड़कर ये देख रहा होता कि मैं क्या कर रही हूं, मैंने खाना खाया है या नहीं, मैं सोई हूं या नहीं, मैं किससे बात कर रही हूं।’ ये सुनकर प्रणित दंग रह गए। प्रणित ने कहा, ‘आप तो बहुत रोमांटिक हो गौरव भाई।’ गौरव बोले, ‘ऑलवेज (हमेशा से)।’