Bigg Boss 19: सलमान की फटकार के बाद बदल सकता है इन 5 कंटेस्टेंट का गेम, घर में होंगे ये बड़े बदलाव?

सलमान खान ने इस वीकेंड के वार में कई कंटेस्टेंट को जबरदस्त फटकार लगाई है। अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सलमान की डांट और एडवाइस के बाद कंटेस्टेंट अपना गेम बदल सकते हैं। तो घर में ये नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

बिग बॉस 19 को शुरू हुए डेढ़ महीने का समय हो चुका है। इस समय में ऑडियंस ने अपने फेवरिट कंटेस्टेंट को पसंद कर लिया है। सोशल मीडिया पर दोनों ग्रुप को लेकर पोस्ट वायरल हो रहे हैं। किसी को अमाल का गेम पसंद आ रहा है तो किसी को अभिषेक बजाज और अश्नूर की जोड़ी। कुछ ऐसे भी जो तान्या मित्तल की लक्ज़री लाइफस्टाइल को पसंद कर रहे हैं। वहीं उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन इस वीकेंड के वार पर सलमान खान ने तान्या समेत इन कई कंटेस्टेंट को फटकार लगाई है। कईयों को अपना गेम बदलने और सही दोस्त चुनने की सलाह दी है। ऐसे में उम्मीद है कि इस वीकेंड के वार के बाद कंटेस्टेंट का गेम बदलने वाला है।

तान्या बदलेंगी अपना गेम? लमान खान ने तान्या को जबरदस्त फटकार लगाई है। एक्टर ने कहा कि वो पहले दिन से ही क्लियर थीं कि उन्हें किसे दोस्त बनाना है और किसे नहीं। वो बहत चालाकी से गेम में आगे बढ़ रही थीं। लेकिन बार-बार उनके रोने ने ऑडियंस को बोर कर दिया। सलमान ने उनपर वार किया कि वो जानती थीं कि उन्हें चुड़ैल वाले टास्क में पानी में फेंका जा जा सकता है इसके बाद भी उन्होंने रोकर सिंपैथी कार्ड खेला। सलमान ने उनकी लक्ज़री लाइफ के दावों पर भी तंज कसा था। अब ऐसा लग रहा है कि इस वीकेंड के वार के बाद तान्या अपना गेम बदलने वाली हैं। उन्होंने अमाल एंड ग्रुप से दूरियां भी बना लीं हैं।

नीलम की दोस्ती में दरार सलमान ने नीलम पर भी वार किया कि उनके ओपिनियन बाहर नहीं आ रहे हैं। सलमान की डांट के बाद उन्होंने तान्या सभी सवाल किया कि कहीं वो भी उनके साथ गेम तो नहीं खेल रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि नीलम अब अपने गेम में बड़ा बदलाव कर सकती हैं।

शाहबाज को भी चेतावनी इस वीकेंड के वार में सलमान खान ने शाहबाज को भी चेतावनी दी है कि उनके जोक्स अब सीमा पार कर रहे हैं और जो ऑडियंस को भी पसंद नहीं आ रहे। शाहबाज ने भाईजान से माफी मांगी और कहा कि अब वो ऐसे जोक्स नहीं करेंगे। इसका मतलब अब से नए एपिसोड में शाहबाज के जोक्स जो ऑडियंस को सही नहीं लग रहे थे वो नहीं कहे जाएंगे।

फरहाना के नए दोस्त वीकेंड के वार में सलमान खान ने बिना नाम लिए फरहाना को एडवाइस किया कि उन्हें अपने दोस्त थोड़ा ध्यान से चुनना चाहिए। सलमान का इशारा शाहबाज की उस बात पर था जब उन्होंने फरहाना को अपने साथ बैठने के लिए मना कर दिया था। शाहबाज ने फरहाना से कहा था कि वो फुटेज के लिए मुंह उठाकर आ जाती है। अब उम्मीद है कि फरहाना अपना ग्रुप बदलेगी।

अभिषेक होंगे शेफ? सलमान खान ने वीकेंड के वार में अभिषेक बजाज और अश्नूर की तारीफ की थी। पूरे हफ्ते दोनों ने घर में हंसी मजाक करते हुए किचन की ड्यूटी संभाली थी।