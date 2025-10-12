Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: सलमान की फटकार के बाद अब नीलम को भी हुआ तान्या की दोस्ती पर शक, पूछा-मेरे साथ तो…

बिग बॉस 19 के कल के वीकेंड के वार में सलमान खान ने तान्या मित्तल को उनकी असलियत दिखाते हुए घर की सबसे बड़ी खिलाड़ी बताया। नीलम को भी तान्या की दोस्ती पर शक होने लगा है।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 12:05 PM
बिग बॉस 19 के कल वीकेंड के वार एपिसोड में सलमान खान ने तान्या मित्तल को उनके गेम के लिए जबरदस्त फटकार लगाई। सलमान ने तान्या को बार-बार सिंपैथी कार्ड खेलने वाली, रो कर जानबूझकर ड्रामा करने वाली बताया। सलमान ने ये भी साफ किया कि पूरे घर में वो अकेली ऐसी कंटेस्टेंट हैं जो शुरू से गेम समझ गई थीं और वो घरवालों के साथ अपने हिसाब से खेल रही थीं। होस्ट ने नीलम को भी फटकार लगाई कि उनका ओपिनियन दिख नहीं रहा है।

नीलम को हुआ तान्या की दोस्ती पर शक

सलमान खान की जबरदस्त फटकार के बाद नीलम और तान्या को झटका लगा है। सलमान के जाने के बाद नीलम ने तान्या को बताने की कोशिश की कि वो जो भी कर रही हैं वो बाहर फेक और ड्रामा लग रहा है। इसके बाद नीलम ने तान्या से पूछ भी लिया कि क्या वो उनके साथ भी कोई गेम नहीं खेल रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है भी तो उन्हें पहले सच बता दें।

दोस्ती में दरार?

सलमान के वार के बाद नीलम और तान्या की दोस्ती में हल्की दरार जरूर आई है। नीलम को भी अब घरवालों की बातें समझ में आने लगी है। उम्मीद है कि आने वाले एपिसोड में नीलम अब अपना खुद का दिमाग चलाते हुए गेम में अपनी राय रखेंगी।

जीशान होंगे बाहर

बता दें, वीकेंड वार एपिसोड में सलमान खान ने ये भी साफ किया कि वो अमाल के प्रति बायस्ड नहीं हैं। उन्होंने अभिषेक की भी तारीफ की है और वो गेम में अच्छा कर रहे हैं। वहीं आज के एपिसोड में जीशान कादरी का एविक्शन दिखाया जाएगा।

