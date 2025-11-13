BB19: मृदुल के बाहर होते ही बहन ने लगाए मेकर्स पर संगीन आरोप, कहा- उसे निकालने के लिए उन्होंने फेक...

संक्षेप: बीते दिनों घर से एक बेहद शॉकिंग एविक्शन हुआ, जिसे लेकर फैंस काफी हैरान हैं। घर से मृदुल तिवारी को बाहर कर दिया गया। इस बात को लेकर अब उनकी बहन का गुस्सा सातवें आसमान पर है। मृदुल की बहन ने मेकर्स पर कई आरोप लगाए हैं।

Bigg Boss 19: रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर इस वक्त काफी बज बना हुआ है। ये शो छोटे परदे पर तबाही मचा रहा है। शो को लेकर ऑडियंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ी हुई है। बिग बॉस के घर से एक-एक करके अब तक कई कंटेस्टेंट बाहर हो चुके हैं। बीते दिनों घर से एक बेहद शॉकिंग एविक्शन हुआ, जिसे लेकर फैंस काफी हैरान हैं। घर से मृदुल तिवारी को बाहर कर दिया गया। इस बात को लेकर अब उनकी बहन का गुस्सा सातवें आसमान पर है। मृदुल की बहन ने मेकर्स पर कई आरोप लगाए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेकर्स पर साजिश रचने का आरोप 'बिग बॉस 19' में मृदुल तिवारी अपने गेम को लेकर काफी पसंद किए गए। फैंस ने उनके गेम और घरवालों संग उनके बिहेवियर को काफी पसंद किया गया। ऐसे में अब मृदुल तिवारी की बहन प्रगती तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम एक वीडियो शेयर कर मेकर्स पर अपनी भड़ास निकाली है। प्रगती कहती हैं, 'थोड़ी तो शर्म आ रही होगी बिग बॉस, थोड़ी तो शर्म आ रही होगी मेकर्स को कि आपको पता था कि उसको नॉर्मल वोटिंग से नहीं हरा सकते। क्योंकि ऑडियंस उसको इतना प्यार करती है कि जाने ही नहीं देगी घर से तो आपने इतनी बड़ी साजिश रच ली उसके खिलाफ।

स्पीच में कट लगा दी मृदुल की बहन ने आगे कहा, 'इतनी बड़ी पॉलिटिक्स रच ली उसे निकालने के लिए। उसे निकालना ही था तो उसकी स्पीच तो पूरी दिखा देते। स्पीच में कट लगा दी, उसकी स्पीच ही पूरी खत्म कर दी। सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि उसने कुछ बोला ही नहीं, वो गेम में कुछ योगदान ही नहीं दे रहा। एडिटर्स तो आपके हैं न आप जो दिल करेगा वो दिखाओगे। एक सच्चे इंसान एक रियल पर्सनैलिटी को आप झेल नहीं पाए।'