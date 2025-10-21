Bigg Boss 19: तान्या मित्तल बेचती थीं ये अडल्ट गिफ्ट्स? मालती चाहर के दावे के बाद क्लिप वायरल
संक्षेप: मालती चाहर ने रीसेंट एपिसोड में कहा कि तान्या मित्तल सामने क्लीन इमेज दिखाती हैं जबकि उनका अडल्ट टॉयज का बिजनस था। अब लोग उनके डिलीटेड पोस्ट वायरल कर रहे हैं।
बिग बॉस 19 की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर जब से आई हैं, उन्होंने तान्या मित्तल को घेर रखा है। रीसेंट एपिसोड में मालती बोलती हैं कि तान्या मित्तल का अडल्ट टॉयज का बिजनस है। अब सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर तान्या मित्तल की ट्रोलिंग चल रही है। एक वीडियो क्लिप भी वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये तान्या मित्तल के पेज पर था। बिग बॉस में आने से पहले तान्या ये सब डिलीट करके आई हैं। क्लिप में किसी का चेहरा नहीं दिख रहा बस लड़की के हाथ हैं जो कि कुछ अडल्ट प्रोडक्ट्स का ऐड कर रही है।
रेडिट पर पोस्ट की गई क्लिप
यह क्लिप रेडिट पर शेयर की गई है। इसके साथ कैप्शन लिखा है, तान्या ये बेचती थीं लेकिन बिग बॉस के घर पर आने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट से सारे पोस्ट क्लीन कर दिए। इस पेज के एक साथी का धन्यवाद, मुझे उससे ही ये लिंक मिला है।
तान्या की हुई ट्रोलिंग
इस पर कई तरह के कमेंट्स हैं। एक ने लिखा है, क्या दिक्कत है इस लड़की की। इसके अडल्ट टॉयज का बिजनस नहीं चला तो धार्मिक इंसान की इमेज बनाने की कोशिश की। फेक पर्सनैलिटी है, फेक धार्मिक है, इसका हर एक इंच झूठ से बना है। एक ने सटायर में लिखा है, तान्या इतनी संस्कारी साड़ी पहनती है, गाली नहीं देती, मंदिर जाती है और अडल्ट टॉयज बेचती है, हो ही नहीं सकता, ये किसी का प्लान होगा उसको बदनाम करने का।
सपोर्ट में भी आए लोग
एक कमेंट है, वह भी इंसान है, सेक्स पसंद है तो इसमें शरम की क्या बात है। इस पर एक ने लिखा है, दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि वह संस्कारी लड़की बनने का दिखावा करती है जबकि वह हमारी तरह सामान्य इंसान ही है।
ये पेज भी हुआ वायरल
कमेंट सेक्शन में ही किसी ने तान्या का इंस्टा पेज भी पोस्ट किया है। जिसका नाम है, fantasybyhml। साथ में लिखा है, ये यूनिट ऑफ Hand Made Love By Tanya। एक ने लिखा है, ये सब बेचना बुरा नहीं है लेकिन साफ-सुथरी इमेज के लिए सती-सावित्री बनना स्कैम है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।