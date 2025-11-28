Bigg Boss 19: अशनूर कौर के बाद फिनाले से पहले बाहर हुआ एक और कंटेस्टेंट, नाम सुनकर आप भी होंगे हैरान

संक्षेप: 'बिग बॉस 19' के इस बार का वीकेंड का वार काफी खास होने वाला है। सलमान खान के शो पर उनकी को-एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित आने वाली हैं। माधुरी शो पर अपनी अपकमिंग वेब सीरीज 'मिसेज देशपांडे' के प्रमोशन के लिए आ रही हैं।

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' तेजी से अपने फिनाले वीक की ओर बढ़ रहा है। शो को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट टॉप पर है। जल्द ही इस सीजन को इसके टॉप 5 मिल जाएंगे। ऐसे में घर से दो कंटेस्टेंट के बाहर होने की खबर सामने आ रही है। फिनाले वीक से पहले इन दोनों के बाहर होने पर फैंस काफी शॉक्ड हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो?

ये कंटेस्टेंट हुए बाहर दरअसल, 'बिग बॉस 19' के फैन पेज BiggBoss24x7 ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, 'शहबाज बदेशा 'बिग बॉस 19' से बाहर हो चुके हैं।' शहबाज के आलावा शो से अशनूर कौर के भी बाहर होने की खबर आ रही है। फिलहाल बिग बॉस की तरफ से इस बात को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

अब घर में बचे ये कंटेस्टेंट बता दें कि अगर अशनूर कौर और शहबाज बदेशा के बाहर होने की खबर सही है तो अब घर में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, आईजी प्रणित मोरे, मृदुल तिवारी और मालती चाहर बचे हैं। इससे पहले घर से कुनिका सदानंद, मृदुल तिवारी, नीलम गिरी और अभिषेक बजाज के बाहर होने से पहले नतालिया जानोसजेक, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा और बसीर अली बाहर हो चुके हैं।