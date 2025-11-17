Bigg Boss 19: अभिषेक के बाद प्रणित ने अपने ही दोस्त गौरव खन्ना को भी दिया धोखा? तान्या ने बढ़ाया फरहाना का हौसला

संक्षेप: बिग बॉस 19 के पिछले वीकेंड वार में प्रणित मोरे ने अपने ही दोस्त अभिषेक बजाज को गेम से बाहर कर दिया था। अब एक बार फिर उन्होंने अपने ही दोस्त गौरव खन्ना को गेम में धोखा दिया है।

बिग बॉस 19 अब फिनाले से सिर्फ तीन हफ्ते दूर है। ऐसे में सभी घरवाले ऑडियंस को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। घर के दो ग्रुप हैं जो गेम में आगे बढ़ने के लिए अच्छी परफॉरमेंस डी रहे हैं। ये वही ग्रुप है जो गेम में भी असली दोस्ती निभाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन लगता है प्रणित गेम में बने रहने के लिए एक बार फिर अपने ही ग्रुप के सदस्य को धोखा दे रहे हैं। दरअसल, आने वाले दिनों में घर में कार टास्क दिखाया जाएगा। इस टास्क में प्रणित, अपने भाई सामान दोस्त गौरव को धोखा देने वाले हैं।

प्रणित ने फिर दिया अपने ही दोस्त को धोखा

बिग बॉस की खबर देने वाले खबरी की रिपोर्ट के अनुसार इस कार टास्क में आगे बढ़ने के लिए कंटेस्टेंट को पुश की जरूरत होगी। ऐसे में जब प्रणित के पास मौका होगा गौरव को आगे बढ़ाने का वो ऐसा नहीं करेंगे। सोशल मीडिया यूजर्स ने खबरी के इस पोस्ट पर रिएक्शन दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रणित अब दोस्ती नहीं निभा रहे हैं। वो गेम खेल रहे हैं। कुछ यूजर्स ने लिखा कि प्रणित अब गेम समझ गए हैं और गेम में बने रहने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। इससे फैंस का दिल टूट गया है। अभिषेक के बाद गौरव को धोखा देना फैंस को पसंद नहीं आ रहा है।

कार टास्क में दिखी दोस्ती

इसी कार टास्क में शो की सबसे नकली दोस्त समझी जाने वाली फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाती दिखी। दोनों ने एक दूसरे को गेम में बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जो ऑडियंस को पसंद आने वाला है।

घरवालों की एंट्री