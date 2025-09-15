अबु मलिक बोले- सलमान की फटकार के बाद सुधरे हैं अमाल, सिद्धार्थ और शेफाली के निधन पर कहा…
अमाल मलिक अपने चाचा अबु मलिक के करीब हैं। वह खुद भी बिग बॉस 13 का हिस्सा रह चुके हैं। अबु ने अब अपने भतीजे के खेल पर बात की है। उनका कहना है कि वह कुछ वक्त से अच्छा खेल रहे हैं।
अमाल मलिक के चाचा अबु मलिक बिग बॉस 13 का हिस्सा रह चुके हैं। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल भी उस सीजन में उनके साथ खेले थे। एक रीसेंट इंटरव्यू में अबु ने अपने भतीजे अमाल के गेम पर बात की। अबु ने कहा कि सलमान की डांट के बाद अमाल लाइन पर आ रहे हैं। साथ ही सीजन 13 के साथी सिद्धार्थ शुक्ला को भी याद किया।
डांट लगने के बाद सुधरे अमाल
अमाल के चाचा अबु गलट्टा इंडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से अपने भतीजे अमाल का खेल पसंद आ रहा है। अबु बोले, 'अमाल पहले बहुत अजीब और अग्रेसिव हो रहा था। लेकिन, पिछले हफ्ते सलमान ने उसे डांट लगाई, जिसके बाद वह शांत हो गया। अब वह अपनी 'जोन' में आ रहा है।'
सिद्धार्थ शुक्ला को किया याद
अबु मलिक ने इस बातचीत में दिवंगत एक्टर और 'बिग बॉस 13' के विनर सिद्धार्थ शुक्ला को भी याद किया। अबु ने बताया कि सिद्धार्थ उनके बहुत करीबी दोस्त थे। उनसे पूछा गया कि शो के कई कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर अबु ने कहा, 'उस जैसा कोई नहीं है। इनमें से कोई भी सिद्धार्थ शुक्ला जैसा नहीं बन सकता। वह एक अलग ही पर्सनैलिटी थे। वह इंसान नहीं, शेर थे। 'बिग बॉस 13' को दोहराया नहीं जा सकता। लगता है भगवान ने उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी और उसने उसे शूट किया था।'
शेफाली, सिद्धार्थ को किया याद
अबु मलिक बोले कि सिद्धार्थ की मौत उनके लिए सदमे की तरह थी। वह बोलते हैं, 'वह बहुत सज्जन इंसान थे। उनकी मौत ने मुझे शॉक दिया,ऐसा ही शेफाली के साथ हुआ। मैं सिद्धार्थ के घर जाता था, बहुत दुखद है।'
अन्य कंटेस्टेंट्स पर भी की बात
अबु मलिक ने 'बिग बॉस 19' के बाकी कंटेस्टेंट्स पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें कुनिका काफी एक्टिव लगीं, जबकि आवेज़ समझदार लगे। नगमा के बारे में उन्होंने कहा कि वह शो में कुछ खास नहीं कर रही हैं। अबु ने यह भी बताया कि उन्हें कभी-कभी बसीर, अमाल, फरहाना और तान्या भी अच्छे लगते हैं।
