Bigg Boss 19 : अभिषेक बजाज ने किया कुछ ऐसा कि भड़क गए अमाल मलिक, मचा दिया घर में बवाल

अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच लेटेस्ट एपिसोड में खूब हंगामा हुआ। अभिषेक ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे अमाल को गुस्सा आया और इसके बाद वह अभिषेक पर निशाना साधते रहे।

बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में घर में खूब हंगामा हुआ। एपिसोड की शुरुआत अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच बहस से शुरू हुआ। इन सबकी शुरुआत हुई जब किचन टीम ने अमाल को बताया कि अभिषेक ने उनकी टी शर्ट को किचन के डस्टबिन में डाल दिया है। अमाल तुरंत फिर वॉशरूम एरिया में जाकर अभिषेक के पास जाते हैं और उनसे पूछा, इसके बाद दोनों के बीच बहस बढ़ गई।

अभिषेक-अमाल की लड़ाई अभिषेक बोलते हैं कि टी शर्ट खराब थी क्योंकि उस पर कई कलर्स लग गए थे इसलिए उन्होंने उसे फेंकना का सोचा। अमाल बोलते हैं कि टी शर्ट को स्टोर रूम में रख देते, लेकिन अभिषेक बोलते हैं कि वो सच में यूज करने लायक नहीं थी। अमाल इसके बाद गुस्सा हो जाते हैं। वह फिर पर्सनल कमेंट करते हैं और कहते हैं इसलिए तुझे पागल बुलाते हैं।

अभिषेक को भी फिर गुस्सा आ जाता है और वह भी उन्हें पागल बोलते हैं। अमाल फिर आगे बोलते हैं, पैदल आदमी, फिर लड़ रहा है उस बात पर, भाई स्टोर रूम में डाल दे। फिर तुम रोते हो और बोलते हो क्यों मुझे लोग पागल...बैठ बुद्धि बोलते हैं? तुम प्रूव ही करते जा रहे हो हर एपिसोड में।

अमाल ने फिर दी गाली इसके बाद अमाल वॉशरूम जाते हैं और अभिषेक से बोलते हैं कि डस्टबिन को स्टोर रूम रखो। अभिषेक मान जाते हैं तो अमाल फिर बोलते हैं कि अपना दिमाग यूज कर। अभिषेक फिर परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने अपना दिमाग यूज किया है और पर्सनल कमेंट करने की जरूरत नहीं है। वरना दिखा दूंगा मैं। अमाल फिर अभिषेक से लड़ते हैं।