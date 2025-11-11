Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: बाहर आते ही अभिषेक बजाज ने गौरव खन्ना पर कसा तंज, बोले- डेढ़ महीने बाद गेम…

Bigg Boss 19: बाहर आते ही अभिषेक बजाज ने गौरव खन्ना पर कसा तंज, बोले- डेढ़ महीने बाद गेम…

संक्षेप: बिग बॉस 19 से बाहर हुए अभिषेक बजाज ने आते ही गौरव खन्ना पर तंज कसा है। अभिषेक ने अपनी खास दोस्त अश्नूर के गेम क तारीफ की। प्रणित के फैसले को गलत बताया। अभिषेक ने अपना 100% दिया।

Tue, 11 Nov 2025 07:34 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में नजर आए अभिषेक बजाज को ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें शो से इस तरह और इतनी जल्दी जाना होगा। शो देख रही ऑडियंस के लिए ये हैरान करने वाला एविक्शन था। अब शो से बाहर आ चुके अभिषेक ने खुद पहली बार इस मामले पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने अश्नूर, गौरव और प्रणित के बारे में खुलकर बात की। अभिषेक ने बताया कि वो शुरू से गेम में एक्टिव थे और अपना बेस्ट दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने गौरव खन्ना के उस कमेंट के बारे में भी बात की जो एक्टर के एविक्शन के बाद सामने आया था।

गौरव पर कसा तंज

दरअसल, अभिषेक के एविक्ट होने के बाद गौरव ने कहा था कि सही हुआ, ताकि अब अश्नूर अपना गेम अच्छे से खेल सके। इस पर अभिषेक ने हाल में एक पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा, “ये बोलना ही गलत है। अगर दो कंटेस्टेंट है और उनमें बन रही है। ऐसे तो मृदुल और जीके भी बहुत साथ में रहते हैं। तो ऐसे तो उनको भी जाना चाहिए तो दोनों का गेम दिखेगा। तो ऐसे तो नहीं दिख रहा था। कम से कम हम दोनों साथ थे।” अभिषेक ने गौरव पर तंज कसते हुए कहा, “मैं पहले दिन से गेम में अपना 100% दे रहा था। मैं डेढ़ महीने बाद या 2 महीने बाद मैं स्टार्ट नहीं कर रहा है।”

अश्नूर की तारीफ

बता दें, अपने इस इंटरव्यू में अभिषेक ने प्रणित के फैसले को गलत बताया और अश्नूर के गेम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अश्नूर बहुत सही और सम्मानजनक तरीके से गेम में है। उसका दिल बड़ा है और वो ईमानदारी से गेम खेल रही हैं। अभिषेक को निराशा है कि वो इतनी जल्दी शो से बाहर हो गए।

