अशनूर संग रिश्ते पर अभिषेक बोले- मतलब हम..., माता-पिता ने खारिज की थीं भविष्य की संभावना

संक्षेप: Bigg Boss 19: बहुत से फैंस को लग रहा था कि शायद अभिषेक बजाज और अशनूर कौर बिग बॉस हाउस से बाहर आकर शादी का अनाउंसमेंट कर देंगे, लेकिन यहां तो सिचुएशन उलटी होती नजर आ रही है।

अभिषेक बजाज का बिग बॉस हाउस से एविक्ट होना घरवालों के साथ-साथ बाहर वालों के लिए भी काफी शॉकिंग था। बिग बॉस हाउस में अभिषेक बजाज का एग्रेसिव अंदाज तो लोगों को भाया ही, लेकिन साथ ही साथ उनकी और अशनूर कौर की केमिस्ट्री भी लोगों के दिल जीत रही थी। अभिषेक बजाज की निजी जिंदगी को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें चल रही थीं। दोनों बार-बार यह कहते रहे कि वो सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी मोहब्बत के चर्चे आम हो चुके थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अभिषेक का रिश्ते को लेकर जवाब जहां फॉलोअर्स ने उन्हें 'अभिनूर' हैशटैग दिया हैं वहीं अशनूर कौर के माता-पिता ने दोनों के बीच किसी भी तरह के रिश्ते की संभावना को खारिज कर दिया है। अशनूर कौर के माता-पिता ने कहा कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। जब इस बारे में बिग बॉस हाउस से हाल ही में बाहर आए अभिषेक बजाज से पूछा गया तो उन्होंने कहा, "बेशक हम मतलब दोस्त हैं। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसा ही है। दोस्त तो रहेंगे ही ना।" अमाल और अशनूर वाले वीडियो पर भी अभिषेक बजाज से सवाल किया गया।