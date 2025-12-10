Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीbigg boss 19 abhishek bajaj pranit more spotted together watch video
नाराजगी भुलाकर साथ दिखे भी बॉस 19 के अभिषेक बजाज और प्रणित मोरे, बोले-बोला था ना मना लूंगा

नाराजगी भुलाकर साथ दिखे भी बॉस 19 के अभिषेक बजाज और प्रणित मोरे, बोले-बोला था ना मना लूंगा

संक्षेप:

बिग बॉस 19 फिनाले के बाद अभिषेक बजाज और प्रणीत मोरे एक साथ नजर आए हैं। दोनों के बीच विवाद अब खत्म हो गया है। प्रणित ने बताया कि उन्होंने अपने दोस्त को मना लिया है। शो के दौरान दोनों के बीच नाराजगी थी

Dec 10, 2025 09:07 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share

बिग बॉस 19 अब खत्म हो चुका है। इस सीजन और कंटेस्टेंट को ऑडियंस ने खूब प्यार दिया। शो में नजर आए अभिषेक बजाज और प्रणित मोरे की शुरुआती दोस्ती को भी पसंद किया गया था। लेकिन प्रणित के एक फैसले की वजह से जब अभिषेक को शो से बाहर जाना पड़ा तो इनकी दोस्ती भी वहीं खत्म हो गई। यहां तक कि कई मौकों पर अभिषेक ने अपने साथी कंटेस्टेंट के साथ तस्वीरें शेयर की लेकिन उसमें से प्रणित को क्रॉप कर दिया था। इस विवाद के बाद दोनों को पहली बार साथ देखा गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अभिषेक और प्रणित मोरे दिखे साथ

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अभिषेक और प्रणित साथ में पोज करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रणित ने कहा कि उन्होंने अभिषेक को मना लिया है। दोनों को साथ देखकर शो के फैंस हैरान हैं। एक यूजर ने लिखा कि दोनों के बीच दोस्ती कैसे हो गई। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि वो दोनों को साथ देखकर खुश हैं। ये उनका पॉजिटिव ग्रुप था।

इस बात पर थी नाराजगी

दोनों के बीच विवाद तब शुरू हुआ था जब घर के कैप्टेन बने प्रणित को एक पॉवर दी गई थी कि वो अश्नूर, नीलम और अभिषेक में से किसी एक को एविक्ट होने से बचा सकते हैं। प्रणित ने मजबूत खिलाड़ी अभिषेक को एविक्ट करते हुए अश्नूर को बचाया था। इसी बात से अभिषेक अपने ही दोस्त से नाराज चल रहे थे। अब दोनों के बीच सब ठीक लग रहा है। दोनों खुश नजर आए और साथ में क्वालिटी टाइम बिताया।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।