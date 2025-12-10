नाराजगी भुलाकर साथ दिखे भी बॉस 19 के अभिषेक बजाज और प्रणित मोरे, बोले-बोला था ना मना लूंगा
बिग बॉस 19 फिनाले के बाद अभिषेक बजाज और प्रणीत मोरे एक साथ नजर आए हैं। दोनों के बीच विवाद अब खत्म हो गया है। प्रणित ने बताया कि उन्होंने अपने दोस्त को मना लिया है। शो के दौरान दोनों के बीच नाराजगी थी
बिग बॉस 19 अब खत्म हो चुका है। इस सीजन और कंटेस्टेंट को ऑडियंस ने खूब प्यार दिया। शो में नजर आए अभिषेक बजाज और प्रणित मोरे की शुरुआती दोस्ती को भी पसंद किया गया था। लेकिन प्रणित के एक फैसले की वजह से जब अभिषेक को शो से बाहर जाना पड़ा तो इनकी दोस्ती भी वहीं खत्म हो गई। यहां तक कि कई मौकों पर अभिषेक ने अपने साथी कंटेस्टेंट के साथ तस्वीरें शेयर की लेकिन उसमें से प्रणित को क्रॉप कर दिया था। इस विवाद के बाद दोनों को पहली बार साथ देखा गया है।
अभिषेक और प्रणित मोरे दिखे साथ
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अभिषेक और प्रणित साथ में पोज करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रणित ने कहा कि उन्होंने अभिषेक को मना लिया है। दोनों को साथ देखकर शो के फैंस हैरान हैं। एक यूजर ने लिखा कि दोनों के बीच दोस्ती कैसे हो गई। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि वो दोनों को साथ देखकर खुश हैं। ये उनका पॉजिटिव ग्रुप था।
इस बात पर थी नाराजगी
दोनों के बीच विवाद तब शुरू हुआ था जब घर के कैप्टेन बने प्रणित को एक पॉवर दी गई थी कि वो अश्नूर, नीलम और अभिषेक में से किसी एक को एविक्ट होने से बचा सकते हैं। प्रणित ने मजबूत खिलाड़ी अभिषेक को एविक्ट करते हुए अश्नूर को बचाया था। इसी बात से अभिषेक अपने ही दोस्त से नाराज चल रहे थे। अब दोनों के बीच सब ठीक लग रहा है। दोनों खुश नजर आए और साथ में क्वालिटी टाइम बिताया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
