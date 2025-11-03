Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19: 'मुझे प्यार...', 15 साल छोटी अशनूर के सामने अपनी फीलिंग्स शेयर करते वक्त इमोशनल हुए अभिषेक

संक्षेप: घर में अभिषेक बजाज और अशनूर कौर के बीच का रिश्ता काफी सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में अब शो का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में दोनों प्यार को लेकर जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उससे फैंस को साथ पता चल रहा है कि उनके बीच यकीनन कुछ न कुछ चल रहा है।

Mon, 3 Nov 2025 03:06 PMPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Bigg Boss 19: रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट देखने लायक है। ये शो जैसे-जैसे फिनाले की ओर बढ़ रहा है और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। शो में लड़ाई-झगड़ों के साथ-साथ लव एंगल भी देखा जा रहा है। इस वक्त घर में अभिषेक बजाज और अशनूर कौर के बीच का रिश्ता काफी सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में अब शो का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में दोनों प्यार को लेकर जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उससे फैंस को साथ पता चल रहा है कि उनके बीच यकीनन कुछ न कुछ चल रहा है।

अशनूर के सामने अभिषेक ने शेयर की प्यार की बात

'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। प्रोमो में अभिषेक बजाज और अशनूर कौर एक दूसरे से बात करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अभिषेक, अशनूर से पूछते हैं कि तुझे कभी प्यार हुआ। इस पर अशनूर कहती हैं, 'नहीं लेकिन होगा। आई लव लव।' इसके बाद अभिषेक कहते हैं, 'मुझे भी हुआ था। अपने आप में न सब अच्छा लगता है। मूवी में जैसे कहते हैं न गाने बजते हैं सच में ऐसा होता है। सबसे बड़ा इमोशन प्यार ही है।'

इमोशनल हुए अभिषेक

इसके बाद अभिषेक अपनी बात को कहते-कहते इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं, 'सबसे बड़ा दुख तब होता है, जब वही इंसान आपका दिल तोड़ता है। जान निकल जाती है। प्लास्टिक की बोतल देखी है? उसे क्रश करने के बाद जैसे उससे पानी निकलने लगता है, वैसे ही जान निकलती है आपकी।' ये बोलते हुए अभिषेक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं, अशनूर उन्हें संभालती दिखती हैं। ये प्रोमो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं।

