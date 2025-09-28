Bigg Boss 19 Abhishek Bajaj Ex Wife Akanksha Jindal Warns Ashnoor Kaur to Keep Distance BB19: अभिषेक की एक्स वाइफ ने दी अशनूर को चेतावनी, कहा- यह कुदरत का इशारा है... दूर रहो!, Tv Hindi News - Hindustan
Bigg Boss 19: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में अभिषेक बजाज और अशनूर कौर का रिश्ता लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन अब अभिषेक की एक्स वाइफ ने इंटरव्यू में जो बातें कही हैं, उसके बाद अशनूर को सोचना चाहिए।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 01:35 PM
रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। कभी अपनी कप्तानी के चलते तो कभी अशनूर कौर के साथ उनके रिश्तों को लेकर अभिषेक बजाज चर्चा का विषय बने हुए हैं। 'बबली बाउंसर', 'चंडीगढ़ करे आशिकी' और 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' का हिस्सा रहे अभिषेक की पर्सनल लाइफ उतार-चढ़ावों भरी रही है। अब अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने एक पॉडकास्ट में अशनूर कौर और बिग बॉस की बाकी लड़कियों का नाम लिए बगैर उन्हें चेतावनी दी है कि वो अभिषेक बजाज से दूरी बनाकर रखें, इसी में उनका फायदा है।

अशनूर और बाकी लड़कियों को वॉर्निंग

द विकी लालवानी शो पर बातचीत में जब आकांक्षा से पूछा गया कि बिग बॉस 19 में अभिषेक की परफॉर्मेंस कैसी है और क्या वह यह शो जीत सकते हैं? तो इस सवाल के जवाब में अभिषेक की एक्स वाइफ ने कहा, "अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद जीत जाए।" आकांक्षा ने कहा, "मैं बिग बॉस नहीं देखती हूं क्योंकि मेरे पास अलग चीजें करने के लिए होती हैं। कुछ एपिसोड देखे थे। मुझे लगता है कि यह कुदरत का इशारा है, कुदरत आपको कई बार इशारा देती है.. जब तक आप अपनी गलतियों से सीखने नहीं लग जाते। आप जितनी जल्दी सीख लो ठीक रहता है, तो मैंने यही सीखा है कि.... दूर रहो।"

शो में अच्छा बनकर दिखा रहा है अभिषेक

अभिषेक बिग बॉस हाउस में कैसा खेल रहे हैं यह पूछने पर आकांक्षा ने कहा, "जब से कैप्टन बना है तब से दिखावेबाजी कर रहा है। अगर किस्मत वाला रहा तो शायद जीत जाएगा। क्योंकि वो बाहर लोगों को बहुत डंब नजर आ रहा है। थोड़ा सा डम्ब है भी, थोड़ा चालाक और डम्ब दोनों है। पता नहीं यह बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है।"

धोखे की वजह से टूटी आकांक्षा से शादी

आकांक्षा जिंदल और अभिषेक बजाज की साल 2017 में शादी हुई थी, लेकिन जब कुछ ही दिनों में अभिषेक के असली रंग सामने आने लगे तो आकांक्षा को बहुत जल्दी यह अहसास हो गया कि यह रिश्ता टिक नहीं पाएगा। अभिषेक बजाज ना सिर्फ आकांक्षा को धोखा दे रहे थे, बल्कि उनके ऊपर तरह-तरह की पाबंदियां भी लगा रहे थे। आकांक्षा ने बताया कि वो करियर से जुड़ी जो चीजें करना चाहती थीं, उनके लिए अभिषेक उनसे कहा करते थे कि तुम्हें यह सब करने की इजाजत नहीं है। आकांक्षा को अभिषेक के कुछ स्क्रीनशॉट भी मिले जिनसे उन्हें पक्का हो गया कि वो उन्हें धोखा दिया जा रहा है। लेकिन जब उन्होंने अभिषेक से इस बारे में सीधे तौर पर बात करनी चाही तो एक्टर ने उलटा उन पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया।

घरवालों से लड़कर की थी दोनों ने शादी

अभिषेक बजाज ने 9वीं क्लास में आकांक्षा को प्रपोज किया था और फिर दोनों कई साल तक साथ रहे। अभिषेक ने एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाया और इस दौरान दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे। आकांक्षा ने बताया कि बाद में जब दोनों ने शादी करने का फैसलाक किया तो कम्यूनिटी अलग होने के चलते दोनों के घरवाले नहीं माने लेकिन परिवार लड़-भिड़कर दोनों ने शादी कर ली। अभिषेक बजाज और आकांक्षा जिंदल की शादी 2017 में हुई थी, लेकिन जब अभिषेक का असली चेहरा सामने आया तो साल 2019 में दोनों ने तलाक ले लिया।

