Bigg Boss 19: अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ ने ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब, लिखा- हम 18 अगस्त 2023 को…

Mon, 27 Oct 2025 08:43 PM
अभिषेक बजाज की एक्स-वाइफ आकांक्षा जिंदल ने ‘बिग बॉस 19’ में बतौर वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने की अफवाहों के बीच कुछ बातें स्पष्ट की हैं। दरअसल, अभिषेक बजाज के फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे थे कि वह पिछले 6 साल से चुप थीं, लेकिन अब जब अभिषेक ‘बिग बॉस’ के घर के अंदर गए हैं तब वह फेम लेने के लिए मीडिया में आकर अपने तलाक की बात कर रही हैं।

आकांक्षा ने ट्रोल्स को करारा जवाब देते हुए बताया कि उनका और अभिषेक का आधिकारिक तौर पर तलाक 18 अगस्त 2023 को हुआ था। उन्होंने लिखा, “जो लोग कह रहे हैं कि मैं छह साल बाद आई हूं, प्लीज अपने फैक्ट्स सही कर लें। हम 18 अगस्त 2023 को अलग हुए थे। आपने सच मांगा, मैंने दिया। अब अचानक मैं समस्या कैसे बन गई? काश आपको पूरी कहानी पता होती, तो आप मजाक नहीं उड़ाते... आप समझ जाते। सच निर्दोष को नहीं हिलाता - सिर्फ दोषी को ही खतरा महसूस होता है।””

दरअसल, सलमान खान ने हाल ही में ‘वीकेंड का वार’ में में अभिषेक और उनकी एक्स-वाइफ के रिश्ते पर इशारों-इशारों में बात की थी। उन्होंने कहा था, “जब कोई फेमस हो जाता है और उसकी वाइफ या एक्स वाइफ फेम हासिल नहीं कर पाती है तो वो या तो आपकी तारीफ करती है या आपकी जिंदगी के अंधेरे रहस्यों को उजागर करती है।” इस बयान के बाद शो में हलचल मच गई थी और सोशल मीडिया पर आकांक्षा की एंट्री की चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि, आकांक्षा ने साफ किया कि उनका फिलहाल बिग बॉस में जाने का कोई इरादा नहीं है।

