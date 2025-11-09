Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Abhishek Bajaj Eviction Confirm No Chance of Re Entry or Secret Room
BB19: ना सीक्रेट रूम, ना कोई ट्विस्ट! 'वीकेंड का वार' में अभिषेक बजाज का एविक्शन कन्फर्म!

BB19: ना सीक्रेट रूम, ना कोई ट्विस्ट! 'वीकेंड का वार' में अभिषेक बजाज का एविक्शन कन्फर्म!

संक्षेप: Bigg Boss 19 Abhishek Bajaj: सलमान खान होस्टेड रियलिटी टीवी शो बिग बॉस से अभिषेक बजाज बाहर हो गए हैं, और उनके अब घर में वापस लौटने की कोई उम्मीद नजर नहीं है।

Sun, 9 Nov 2025 09:31 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
खबरें थीं कि बिग बॉस 19 के स्टार कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज को एलिमिनेट करने की बजाए सीक्रेट रूम में रखा जाएगा। लेकिन अब ताजा जानकारी के मुताबिक अभिषेक बजाज का एविक्शन पक्का है। उनकी आज 'वीकेंड का वार' में छुट्टी हो जाएगी। बिग बॉस से जुड़ी खबरें जारी करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस तक ने अपनी एक पोस्ट में साफ बताया है कि अभिषेज बजाज की री-एंट्री का कोई ऑप्शन नहीं है और साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक के इंटरव्यू के लिए इनविटेशन भी भेजे जा चुके हैं।

अभिषेक का एविक्श कन्फर्म

बिग बॉस तक ने अपनी एक पोस्ट में लिखा, "तो यकीन नहीं हो रहा है कि अभिषेक बजाज का BB19 का सफर यहीं खत्म हो गया है। उनके लिए ना तो री-एंट्री का ऑप्शन है और ना ही कोई ट्विस्ट। वोटों के हिसाब से वो बॉटम 2 में तो बिलकुल भी नहीं थे। लेकिन मेकर्स के ट्विस्ट ने उन्हें शिकार बना दिया और वो बाहर हो गए। उनके लिए वाकई बुरा लग रहा है, उन्होंने शो को अपना सब कुछ दिया और कम से कम फाइनलिस्ट तो बनना ही डिजर्व करते थे।" बहुत से फैन्स को लग रहा था कि शायद अभिषेक टॉप 5 में पहुंचेंगे।

लगातार बिगड़ रही थी इमेज

अभिषेक बजाज बीते कुछ हफ्तों से लगातार छोटी-छोटी बातों पर हंगामा करते नजर आ रहे थे और कई बार बिना वजह की बातों पर वो घरवालों पर चीखते चिल्लाते नजर आते थे। अभिषेक बजाज घरवालों की बात तो सुनते ही नहीं थे, लेकिन साथ ही साथ हर हफ्ते 'वीकेंड का वार' में जब सलमान खान उन्हें समझाने की कोशिश करते थे तब भी अभिषेक बजाज बमुश्किल ही कभी उनकी पूरी बात सुनते थे। बल्कि अभिषेक बजाज ज्यादातर वक्त बीच-बीच में सलमान को टोकते और उन्हें भी इरिटेट करते नजर आते थे।

