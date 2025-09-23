Bigg Boss 19: बीमारी का नाटक कर रहा है यह कंटेस्टेंट? कैप्टन अभिषेक ने की बिग बॉस से यह अपील
Bigg Boss 19: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस में जहां ज्यादातर खिलाड़ी आगे बढ़ने के लिए जमकर हाथ-पैर मार रहे हैं, वहीं जीशान अक्सर आराम फरमाते नजर आते हैं। शायद अब यह बात बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट्स को खटकने लगी है।
Bigg Boss 19: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में बीते काफी वक्त से जीशान कादरी आराम फरमाते ही नजर आते हैं। घर के सबसे सुस्त खिलाड़ियों में उनका नाम लिया जाता है, लेकिन उन्हें इस बात का फायदा मिल जाता है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। जीशान कादरी की हेल्थ का बिग बॉस के मेकर्स पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी वह काफी वक्त से सुबह देर तक सोते और आराम फरमाते ही नजर आते हैं। अब घरवालों को इस बात का शक होना शुरू हो गया है कि शायद जीशान बीमारी का नाटक कर रहे हैं।
जीशान कर रहे हैं बीमारी का नाटक?
सोमवार के एपिसोड में कुनिका सदानंद और बाकी कंटेस्टेंट जीशान कादरी के बारे में बात करते नजर आए। कुनिका ने कहा कि हमने भी बीमारी में काम किया है, वायरल में भी शूटिंग पर गए हैं। ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठीक ही नहीं हो रही है। बाकी कंटेस्टेंट भी खुलकर इस बारे में चर्चा करते दिखे। जब ये बातें घर के कप्तान अभिषेक बजाज ने सुनीं तो उनका भी माथा ठनका और उन्होंने सीधे तौर पर जाकर बिग बॉस से अपील करने का फैसला किया। अभिषेक ने बिग बॉस से जीशान की रिपोर्ट मांग लीं।
अभिषेक ने मांगी जीशान की रिपोर्ट्स
शायद अभिषेक को ऐसा लग रहा है कि या तो जीशान बीमारी का नाटक कर रहे हैं, या फिर बिग बॉस बाकी घरवालों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। अभिषेक ने कहा कि उन्हें जीशान की हेल्थ रिपोर्ट चाहिए। वो जीशान की लेटेस्ट हेल्थ रिपोर्ट देखना चाहते हैं। हालांकि इस बारे में बिग बॉस का कोई खास जवाब नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही बिग बॉस इसका जवाब घरवालों को देंगे, क्योंकि यह शो की विश्वसनीयता का सवाल भी बन सकता है। बता दें कि अभिषेक घर के नए कप्तान भले ही बने हैं, लेकिन कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं।
