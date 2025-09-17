Bigg Boss 19 Abhishek Bajaj debut film Student Of The Year 2 says he watched it almost 15 times ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ में काम कर चुके हैं अभिषेक बजाज, कहा- मैं इस फिल्म को कम से कम…, Tv Hindi News - Hindustan
‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ में काम कर चुके हैं अभिषेक बजाज, कहा- मैं इस फिल्म को कम से कम…

अभिषेक बजाज ने प्रणित मोरे के सामने अपने दिल की बात कही। करियर के बारे में बात करते हुए अभिषेक बजाज ने बताया कि उन्होंने ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ से डेब्यू किया था।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 04:14 PM
Bigg Boss 19 : रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के चर्चित कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज ने अपने बॉलीवुड डेब्यू पर बात की। उन्होंने प्रनित मोरे को बताया कि उनकी डेब्यू फिल्म उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस भी था। बता दें, अभिषेक बजाज ने करण जौहर की फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ से फिल्मी दुनिया में कदम रखा था।

अभिषेक का खुलासा

अभिषेक ने आगे बताया कि वे अपने डेब्यू फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ को करीब 15 बार देख चुके हैं। धर्मा प्रोडक्शंस जैसे बड़े बैनर के तहत काम करना उनके लिए सपने के सच होने जैसा था। इस अनुभव ने उन्हें न सिर्फ कॉन्फिडेंस दिया बल्कि करियर में आगे बढ़ने की नई एनर्जी भी दी।

इंडस्ट्री में दिलाई पहचान

अभिषेक का कहना है कि इस फिल्म की सफलता ने उन्हें गर्व और खुशी से भर दिया था। यह उनके करियर का ऐसा पड़ाव था जिसने उन्हें इंडस्ट्री में पहचान दिलाई और बतौर कलाकार उनकी मेहनत को सही मायनों में सराहा गया।

वर्कफ्रंट

अभिषेक बजाज ने सोनी टीवी के शो ‘परवरिश - कुछ खट्टी कुछ मीठी (2011)’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ (2019), ‘चंडीगढ़ करे आशिकी’ (2021) और ‘बबली बाउंसर’ (2022) जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं अब वह ‘बिग बॉस 19’ का हिस्सा हैं।

