BB19: अभिषेक ने एक्स वाइफ से की अशनूर की तुलना, बोले- वो कहां तुम कहां, तुम सुंदर हो...

संक्षेप: Bigg Boss 19 Abhishek Bajaj: अभिषेक बजाज और अशनूर कौर की जोड़ी भले ही लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन इसकी वजह से उन्हें ढेर सारा फेम जरूर मिल रहा है।

अभिषेक बजाज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ जहां बिग बॉस हाउस में अशनूर कौर के साथ उनकी प्रेम कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बाहर उनकी एक्स वाइफ उनके बारे में शॉकिंग बातें बता रही हैं। आकांक्षा जिंदल ने बताया कि कैसे शादी के बाद अभिषेक का बर्ताव उनके साथ पूरी तरह बदल गया था और वह उन्हें धोखा दे रहे थे, जिसके बाद महज डेढ़ साल में उनका तलाक हो गया। इधर अभिषेक बिग बॉस हाउस में अलग ही कहानी बता रहे हैं।

अभिषेक ने की एक्स वाइफ से तुलना हाल ही में अभिषेक बजाज ने जब अपने पास्ट के बारे में अशनूर कौर से बात की तो इशारा करके कहा- तुम कहां हो और वो कहां है। अभिषेक से जब अशनूर ने उस बारे में पूछा तो वो बोले, "कैमरा के सामने थोड़ी ना बताएंगे उसके बारे में। कौन है वो कौन है। कहां कोई कंपैरिजन है। तुम सुंदर दिखती हो। तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। शेरनी है तू। जाएंगे दहाड़ देंगे, अभी निकलेंगे मुख्य द्वार से। तू लड़की नहीं है, तू लड़का भी है। अरे ठुड्ड पे।" अभिषेक ने अशनूर की खूबसूरती को हाइलाइट किया।

बताया लव लाइफ का एक्सपीरियंस अभिषेक बजाज कैमरा के सामने अपनी लव लाइफ के बारे में बात करते हुए अशनूर कौर से पूछते हैं- तुझे कभी प्यार हुआ है? बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है। अभिषेक बजाज ने कहा- फिल्मों में जिस तरह दिखाते हैं ना, वैसे ही सच में आपके पीछे गाने चलने लगते हैं। मेरे साथ तो सच में ऐसा होता है। पता है सबसे बुरी फीलिंग क्या होती है? जब जिस इंसान से आप प्यार करते हो वही आपका दिल तोड़ता है। जान निकल जाती है। बता दें कि अशनूर कौर जहां लगातार अभिषेक के प्रति आकर्षित होती दिख रही हैं, वहीं आकांक्षा जिंदल बार-बार उन्हें वॉर्न कर रही हैं।