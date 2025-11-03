Hindustan Hindi News
BB19: अभिषेक ने एक्स वाइफ से की अशनूर की तुलना, बोले- वो कहां तुम कहां, तुम सुंदर हो...

संक्षेप: Bigg Boss 19 Abhishek Bajaj: अभिषेक बजाज और अशनूर कौर की जोड़ी भले ही लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन इसकी वजह से उन्हें ढेर सारा फेम जरूर मिल रहा है।

Mon, 3 Nov 2025 11:03 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
अभिषेक बजाज अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ जहां बिग बॉस हाउस में अशनूर कौर के साथ उनकी प्रेम कहानी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बाहर उनकी एक्स वाइफ उनके बारे में शॉकिंग बातें बता रही हैं। आकांक्षा जिंदल ने बताया कि कैसे शादी के बाद अभिषेक का बर्ताव उनके साथ पूरी तरह बदल गया था और वह उन्हें धोखा दे रहे थे, जिसके बाद महज डेढ़ साल में उनका तलाक हो गया। इधर अभिषेक बिग बॉस हाउस में अलग ही कहानी बता रहे हैं।

अभिषेक ने की एक्स वाइफ से तुलना

हाल ही में अभिषेक बजाज ने जब अपने पास्ट के बारे में अशनूर कौर से बात की तो इशारा करके कहा- तुम कहां हो और वो कहां है। अभिषेक से जब अशनूर ने उस बारे में पूछा तो वो बोले, "कैमरा के सामने थोड़ी ना बताएंगे उसके बारे में। कौन है वो कौन है। कहां कोई कंपैरिजन है। तुम सुंदर दिखती हो। तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। शेरनी है तू। जाएंगे दहाड़ देंगे, अभी निकलेंगे मुख्य द्वार से। तू लड़की नहीं है, तू लड़का भी है। अरे ठुड्ड पे।" अभिषेक ने अशनूर की खूबसूरती को हाइलाइट किया।

बताया लव लाइफ का एक्सपीरियंस

अभिषेक बजाज कैमरा के सामने अपनी लव लाइफ के बारे में बात करते हुए अशनूर कौर से पूछते हैं- तुझे कभी प्यार हुआ है? बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है। अभिषेक बजाज ने कहा- फिल्मों में जिस तरह दिखाते हैं ना, वैसे ही सच में आपके पीछे गाने चलने लगते हैं। मेरे साथ तो सच में ऐसा होता है। पता है सबसे बुरी फीलिंग क्या होती है? जब जिस इंसान से आप प्यार करते हो वही आपका दिल तोड़ता है। जान निकल जाती है। बता दें कि अशनूर कौर जहां लगातार अभिषेक के प्रति आकर्षित होती दिख रही हैं, वहीं आकांक्षा जिंदल बार-बार उन्हें वॉर्न कर रही हैं।

आकांक्षा जिंदल ने दी थी चेतावनी

आकांक्षा जिंदल ने हाल ही में अभिषेक बजाज के बारे में कहा था कि वो अभी भी वही 15 साल पुराना खेल खेल रहे हैं और एक 21 साल की लड़की को फुसला रहे हैं। आकांक्षा जिंदल पहले ही बता चुकी हैं कि वह 9वीं क्लास में थीं जब अभिषेक ने उन्हें प्रपोज किया था और वह उनका बहुत ख्याल रखा करते थे और यह बात उन्हें बहुत पसंद आती थी।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
