Bigg Boss 19: अमाल का दावा, बसीर ने कहा था- प्रणित से पहले निकल गया तो अपना कॉन्फिडेंस खो दूंगा
संक्षेप: Bigg Boss 19: अमाल मलिक ने दावा किया है कि बसीर अली ने नॉमिनेट होने के बाद कहा था कि अगर वो गौरव खन्ना के ग्रुप से पहले निकल जाएगा तो कॉन्फिडेंस खो देगा।
‘बिग बॉस 19’ के आज के एपिसोड में दिखाया गया कि बसीर अली और नेहल चुडासमा के एविक्शन के बाद घर के सदस्य दंग रह गए। सब उनके एविक्शन पर बात करने लगे। वहीं अमाल मलिक उदास हो गए। अमाल को अकेला बैठा देख तान्या उनके पास गई। अमाल ने तान्या को बताया कि बसीर को किस बात का सबसे ज्यादा डर था।
‘फिर कभी काम नहीं कर पाएगे’
बसीर के जाने के बाद अमाल ने तान्या से कहा, “उसने मुझसे कहा था कि अगर वह अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, प्रणित मोरे, गौरव खन्ना या मृदुल तिवारी से पहले बाहर चला गया, तो बहुत अपमानित महसूस करेगा और अपना कॉन्फिडेंस खो देगा। उसने ये भी कहा था कि शर्मिंदगी के कारण वह शायद कभी लोगों का सामना नहीं कर पाएगे या फिर कभी काम नहीं कर पाएगे।” तान्या बोलीं, “मुझे नहीं लगता था कि बसीर इतनी जल्दी जाने लायक था।” अमाल ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि वह ये सब नहीं करेगा। अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोएगा।”
‘इस वजह से बाहर गया बसीर’ - अभिषेक
वहीं अभिषेक बजाज का मानना है कि बसीर शो से एविक्ट इसलिए हुआ क्योंकि उसने लव एंगल शुरू किया। अभिषेक ने कहा, “गलती कर ली बसीर ने।” गौरव बोले, “कहां पे?” अभिषेक बोले, “नेहल के केस में। ये जो हो रहा था।” गौरव ने पूछा, “क्यों?” अभिषेक ने कहा, “वो ऑर्गेनिक नहीं लगता न लोगों को। डाउट करते हैं। आपके मन में हो भी तब भी नहीं लगता वो।”
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
