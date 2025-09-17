Bigg Boss 19: अभिषेक का अमाल मलिक को खुला चैलेंज, ऊंची आवाज में बात करने पर दी यह धमकी

Bigg Boss 19: अभिषेक और अमाल के बीच चीजें जिस तरह बिगड़ रही हैं, उससे दर्शकों को जल्द ही बिग बॉस के इस सीजन का दूसरा बड़ा झगड़ा देखने को मिल सकता है।

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में एक्शन का मीटर लगातार ऊपर जाता दिख रहा है। बीते कुछ हफ्तों में घर के भीतर काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। मंगलवार के एपिसोड में अभिषेक बजाज और अमाल मलिक के बीच खटास बढ़ती नजर आई। अब बुधवार को यह झगड़ा एक कदम और आगे जाता नजर आएगा। बिग बॉस हाउस में दोनों की दुश्मनी अगर और बढ़ी तो इस सीजन का एक और बड़ा घमासान दर्शकों को देखने को मिल सकता है। अभिषेक ने जहां अमाल मलिक की टीशर्ट डस्टबिन में डालकर पंगा ले लिया, तो वहीं अमाल ने भी कैप्टन होने का पूरा फायदा उठाया।

अभिषेक ने दी अमाल को चेतावनी बिग बॉस की 24x7 लाइव फीड में दिखाया गया है कि अमाल मलिक ने अभिषेक बजाज को बताया कि अगर वो वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो फिर नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खा सकते। इस पर अभिषेक का पारा चढ़ गया और वह उठ खड़े हुए। अभिषेक जाकर सीधा अमाल मलिक पर हावी हो गए और उनसे कहा, "अगर अगली बार तुमने मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो मैं यहीं पर तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा।" इतना कहकर अभिषेक वहां से चले गए लेकिन अमाल को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई।