Bigg Boss 19: अभिषेक बजाज की इन 5 लड़ाइयों को नहीं भूल पाएगी ऑडियंस, अमाल-बसीर पर पड़े थे भारी

Bigg Boss 19: अभिषेक बजाज की इन 5 लड़ाइयों को नहीं भूल पाएगी ऑडियंस, अमाल-बसीर पर पड़े थे भारी

संक्षेप: बिग बॉस 19 के सबसे मजबूत कंटेस्टें माने जा रहे अभिषेक बजाज के शो में कई कंटेस्टेंट से विवाद हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी लड़ाइयां हैं जिन्हें ऑडियंस भूल नहीं पाएगी। जानिए अभिषेक बजाज की 5 बड़ी लड़ाइयां कौनसी सी थीं।

Mon, 27 Oct 2025 10:08 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में नजर आ रहे अभिषेक बजाज का गेम ऑडियंस को अब पसंद आ रहा है। हाल में सलमान खान ने बजाज और अमाल की लड़ाई पर अपनी अभिषेक को गलत बताया था जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बायस्ड कहा जाने लगा। अपने दोस्तों के लिए खड़े रहने वाले अभिषेक की घर में अमाल मलिक, बसीर अली के अलावा नेहल चुडासमा और फरहाना से भी लडाइयां हुई हैं। वहीं शो की शुरुआत में कुनिका के साथ भी बहस देखी गई थी।

ये हैं अभिषेक बजाज 5 बड़ी लडाइयां-

अमाल ने लिया था पंगा

कैप्टेंसी टास्क के दौरान अमाल ने अश्नूर को लेकर कमेंट कर दिया था। अभिषेक ने अपनी दोस्त के लिए स्टैंड लेते हुए अमाल एंड उनके ग्रुप से अकेले ही पंगा ले लिया था। इस लड़ाई में दोनों के बीच हाथापाई तक होने की नौबत आ गई थी। वहीं वीकेंड के वार एपिसोड में सलमान खान ने अभिषेक को गलत बताया था जिसके बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई थी। अगले हफ्ते सलमान ने अभिषेक की तारीफ भी की थी।

बसीर से हुआ विवाद

एक दूसरे कैप्टेंसी टास्क में अभिषेक और बसीर के बीच विवाद हुआ था। इस टास्क में ब्लैक बोर्ड पर कंटेस्टेंट को कुछ लिखना था और दूसरे कंटेस्टेंट को उसे लिखने से रोकते हुए लिखा हुआ मिटाना था। इस टास्क के दौरान दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि बसीर ने बोर्ड ही पानी में फेंक दिया था।

नेहल ने खाने का बनाया था मुद्दा

बिग बॉस की शुरुआत में ही नेहल और अभिषेक के बीच खाने को लेकर बहस हुई थी। नेहल ने आरोप लगाया था कि अभिषेक दूसरे के हिस्से का भी खाना खा लेता है। एक बार चिकन को लेकर बहस हुई थी। खाने को लेकर हुई ये लड़ाई नेहल के एविक्शन से पहले तक चलती रही थी।

फरहाना ने खेला था कार्ड

फरहाना और अभिषेक के बीच एक टास्क के दौरान जबरदस्त लड़ाई हुई थी। टास्क में फरहाना को एक कुर्सी पर बैठना था वहीं अभिषेक उस टास्क को परफॉर्म करने के दौरान उन्हें गोद में उठा लेते हैं ताकि वो कुर्सी से जुड़ा वो टास्क पूरा कर सके। लेकिन फरहाना ने नेह के कहने पर इस बात का मुद्दा बनाया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई। बाद में सलमान ने नेहल और फरहाना को फटकार लगाई थी।

शहबाज संग लड़ाई

किचन ड्यूटी के दौरान अभिषेक ने कुनिका पर तंज कसा था जो शाहबाज को पसंद नहीं आया। यहां दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई थी। दोनों ने एक दूसरे के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था।

