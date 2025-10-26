Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 Abhishek Bajaj and malti chahar Looks Terrified as Salman Khan Hints Wild Card Name
BB19: सलमान ने दिया अगली वाइल्ड कार्ड एंट्री का हिंट, अभिषेक बजाज और मालती के चेहरे का उड़ा रंग

BB19: सलमान ने दिया अगली वाइल्ड कार्ड एंट्री का हिंट, अभिषेक बजाज और मालती के चेहरे का उड़ा रंग

Bigg Boss 19 Next Wild Card: सलमान खान ने 'वीकेंड का वार' में जब अगली वाइल्ड कार्ड एंट्री के नाम को लेकर हिंट दिया तो अभिषेक बजाज और मालती चाहर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।

Sun, 26 Oct 2025 AM
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' में कुछ ऐसा कह दिया कि मालती चाहर और अभिषेक बजाज की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। जहां मालती चाहर के चेहरे का उड़ा हुआ रंग साफ देखा जा सकता था, वहीं अभिषेक बजाज माइक हटाकर अशनूर कौर से इस बारे में बातें करते नजर आए। यह खौफ था सीजन की अगली वाइल्ड कार्ड एंट्री का। दरअसल शनिवार के एपिसोड में सलमान खान ने मालती चाहर और अभिषेक बजाज को हिंट दिया कि कैसे अगली वाइल्ड कार्ड उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं।

सलमान खान ने मालती को दिया हिंट

सलमान खान ने मालती चाहर को उनके हर लड़ाई में भाग खड़े होने के लिए कॉल आउट किया। सलमान खान ने मालती की उस आदत के बारे में भी बताया जब वो किसी और खिलाड़ी के कुछ याद दिलाए जाने पर वापस लड़ने के लिए लौट आती हैं। सलमान खान ने बताया कि कैसे झगड़े के पलटवार में मालती ने भागने की बजाए बाहर से देखकर आई कोई बात उस कंटेस्टेंट के बारे में बताने का हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सलमान खान ने कहा कि अगली वाइल्ड कार्ड भी उनके साथ यही सब कर सकती है।

अभिषेक बजाज की हुई सिट्टी-पिट्टी गुम

उधर अभिषेक बजाज की भी हालत खराब थी। उन्हें डर था कि कहीं वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल घर में ना आ जाएं। सलमान खान के जाते ही अभिषेक एक कोने में जाकर अशनूर के साथ बैठ गए और बोले, "यार बहुत अजीब बात बोली।" जवाब में अशनूर ने कहा- हां मैंने देखा जिस तरह अचानक आपका एनर्जी शिफ्ट हुआ। तो अभिषेक बोले, "ठीक है, कोई नहीं। फर्क नहीं पड़ता है।" अशनूर ने उन्हें समझाया, "हां, आपकी पीआर टीम है ना बाहर। आपकी फैमिली है बाहर। बस फिर क्या स्ट्रेस है? रिलैक्स रहो। रिलैक्स। इस सबके क्या होता है।"

खुद को दिलासा देते दिखे अभिषेक

अभिषेक बजाज खुद को दिलासा देते दिखे, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। बता दें कि अभिषेक बजाज की पत्नी आकांक्षा जिंदल ऑलरेडी उनके बारे में बाहर बहुत कुछ बोल चुकी हैं, जिसके बारे में अभिषेक बजाज को रत्ती भर अंदाजा नहीं है। चर्चा यह भी थी, कि अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ को बिग बॉस घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनाकर ला सकते हैं। इससे पहले भी किसी की एक्स वाइफ या एक्स गर्लफ्रेंड को शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट लाया जा चुका है।

सलमान खान ने मालती से क्या कहा?

सलमान खान ने मालती चाहर से कहा कि उन्हें घर में कुछ हफ्ते बीत चुके हैं और ऐसे में अगली वाइल्ड कार्ड के पास भी उनके बारे में काफी सारा मसाला होगा। यह सुनकर मालती के चेहरे को रंग उड़ गया। लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब हुई अभिषेक बजाज की। सलमान खान ने मालती को समझाने के दौरान कहा कि घर के बाहर आपकी गर्लफ्रेंड और एक्स वाइफ भी होती हैं जो आपकी तारीफ कम और बुराई ज्यादा कर रही होती हैं। क्योंकि वो उस जगह नहीं पहुंच पाईं, जहां आप पहुंच गए।

अभिषेक बजाज की हुई हालत खराब

सलमान खान ने कहा, "तारीफ तो दुनिया में कम ही लोग करते हैं, तो वो पिटारे खोलना शुरू कर देते हैं खतरनाक वाले। जो कि ऑलरेडी खुल रहे हैं। हैं ना अभिषेक?" अभिषेक खामोश हो गए और उनकी हवाइयां उड़ गईं। सलमान खान ने कहा, "हर एक कांड, हर एक चीज। ज्यादातर तो बुराइयां ही आती हैं।"

Bigg Boss 19

