Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 19 Abhishek Bajaj and Ashnoor Kaur to Repeat Same Mistake Gave Hint in Episode
BB19: अभिषेक और अशनूर फिर दोहराएंगे वही गलती? कैमरे पर रिकॉर्ड हुई दोनों की यह बातचीत!

BB19: अभिषेक और अशनूर फिर दोहराएंगे वही गलती? कैमरे पर रिकॉर्ड हुई दोनों की यह बातचीत!

संक्षेप: Bigg Boss 19 Abhishek and Ashnoor: अभिषेक बजाज और अशनूर कौर की एक गलती की सजा घरवाले अभी भुगत ही रहे हैं, कि अब ऐसा लगता है कि दोनों फिर वही गलती फिर से दोहराने वाले हैं। कैमरा पर रिकॉर्ड हुई दोनों की यह बातचीत।

Sat, 1 Nov 2025 04:19 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 19' में जब अभिषेक बजाज और अशनूर कौर ने घर का नियम तोड़ा तो इसकी सजा पूरे घर को मिली। लेकिन ऐसा लगता है कि अभिषेक और अशनूर ने उस घटना से कोई सीख नहीं ली है, और वो फिर एक बार उसी गलती को दोहराने जा रहे हैं। इस बात का हिंट दर्शकों को शुक्रवार के एपिसोड की आखिर में मिला जब अभिषेक बजाज और अशनूर कौर को रात को सोने से पहले गार्डन एरिया में अकेले बैठकर बातें करते देखा गया। अगर ऐसा होता है, तो देखना होगा कि बिग बॉस इस बार दोनों पर क्या एक्शन लेते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुक्रवार के एपिसोड में क्या दिखाई पड़ा?

सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो के 31 अक्टूबर 2025 के एपिसोड में अभिषेक बजाज देर रात को बार-बार फरहाना भट से बात करने की कोशिश करते नजर आए और जहां एक तरफ अशनूर कौर इस बात को भांप गई थीं और बार-बार बहाने से दोनों पर नजर रखने की कोशिश कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ पूरा घर इस बात के मजे ले रहा था। अशनूर ने उस वक्त तो इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर बाद में तसल्ली से अभिषेक बजाज को इस बात पर हिंट दिया, लेकिन खुलकर बात तब भी नहीं की।

किस बारे में बात करना चाहती हैं अशनूर?

अशनूर कौर ने अभिषेक से कहा, "मुझे ऐसा लगने लगा कि है कि लोग इसके बारे में बात करने लगेंगे। अगर ऐसा होता है तो हम इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि कुछ चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा क्लैरिटी से आई हूं। कि मुझे वो चाहिए या नहीं चाहिए।" जब अभिषेक ने कहा कि आप इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते और क्या-कैसे दिखाना है यह मेकर्स के हाथ में है, तो अशनूर ने जवाब दिया, "लेकिन जो आप बोल रहे हो वो हमारे हाथ में है। उसका कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं किसी और चीज के बारे में बात कर रही हूं।"

अभिषेक-अशनूर फिर करेंगे वही गलती?

अशनूर कौर ने कहा, "मैं उस चीज के बारे में बात नहीं कर रही जो चला आ रहा है। मैं कुछ ऐसी चीज के बारे में बात कर रही हूं जो पिछले एक हफ्ते से हो रही है।" अभिषेक ने पूछा- अच्छा। फरहाना वाली बात के बारे में? इस पर अशनूर मुस्कुराईं और कहा, "करते हैं ना बात बाद में।" अभिषेक बोले- समझ गया मैं। और अशनूर बोलीं- इसके बारे में कल बात करते हैं। अभिषेक बजाज ने पूछा कि लेकिन नींद तो अभी भी नहीं आ रही है तुझे। लेकिन अशनूर कुछ नहीं बोलीं। वो शायद कैमरा के सामने इस मुद्दे को लेकर बात नहीं करना चाहती थीं। संभावना है कि वो दोनों फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चुपके से बात करने की कोशिश करें।

ये भी पढ़ें:वसुंधरा के सामने आएगा माही का सच, भाईदूज के महाएपिसोड में आएगा महाट्विस्ट
ये भी पढ़ें:ईशानी क्यों कर रही थी राजा को ब्लैकमेल? अनुपमा के सामने खुलेगा यह शॉकिंग राज
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।