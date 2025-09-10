Bigg Boss 19: कैप्टन्सी के लिए भिड़ेंगे अभिषेक और अमाल, झगड़े के बाद आया बिग बॉस का यह फरमान

Bigg Boss 19: बशीर की हरकत के बाद पहला टास्क कैंसिल हो गया और फिर समीकरण ऐसे बने कि इस हफ्ते के कैप्टन्सी टास्क के लिए अभिषेक और अमाल मलिक आपस में भिड़ेंगे।

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में इस हफ्ते कैप्टन्सी टास्क के लिए अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच टक्कर होगी। इस मुकाबले के लिए दर्शक काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि अभिषेक बजाज डिजर्विंग कंटेस्टेंट हैं, बस उन्हें कभी भी उस हिसाब से पावर और पोजिशन्स नहीं मिले। कैप्टन्सी टास्क के पहले राउंड में अभिषेक जीत गए थे, लेकिन बशीर के साथ हुई फिजिकल फाइट में बशीर ने ब्लैकबोर्ड उठाकर पूल में फेंक दिया। ऐसे में बिग बॉस ने यह टास्क कैंसिल किए जाने का ऐलान कर दिया।

ब्लू और रेड टीम में बांटी गए थे सभी खिलाड़ी बता दें कि कैप्टन्सी टास्क के लिए बिग बॉस ने सभी खिलाड़ियों को दो टीमों में बांटा था। रेट टीम में अमाल मलिक, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, मृदुल तिवारी, आवेज दरबार, अशनूर कौर प्रणित मोरे और फरहाना भट को रखा गया। जबकि ब्लू टीम में गौरव खन्ना, बशीर अली, शहबाज बदेशा, नतालिया, कुनिका सदानंद, नगमा मिर्जाकर, जीशान कादरी, नीलम और नेहल चुदास्मा को रखा गया था। पहले राउंड में एक टीम को दूसरी टीम के बारे में ब्लैकबोर्ड पर निगेटिव बातें लिखनी थीं।

बिग बॉस ने दिया था घरवालों को क्या टास्ट? वहीं विरोधी टीम को टास्क दिया या था कि उसे अपनी विरोधी टीम के ब्लैकबोर्ड पर अपनी टीम के बारे में लिखी गई निगेटिव बातें डिलीट करनी हैं। जहां तक कैप्टन्सी टास्क में अभिषेक और अमाल को सपोर्ट किए जाने की है तो दोनों ही सेलेब्रिटीज के फैंस सोशल मीडिया पर अपने चहेते खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक फॉलोअर ने X पोस्ट पर कमेंट किया, "अमाल मलिक अभिषेक से कहीं ज्यादा स्मार्ट है। मैं 100% श्योर हूं कि वो इस हफ्ते कैप्टन्सी टास्क जीत जाएगा।