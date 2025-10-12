BB 19: नॉमिनेशन्स में इस बात पर भिड़े अभिषेक-अमाल, बिग बॉस हाउस में फिर हुई फिजिकल फाइट

Bigg Boss 19 Physical Fight: रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज और अमाल मलिक फिर एक बार आपस में भिड़ते नजर आएंगे। लेकिन इस बार मुद्दा अलग होगा।

सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो बिग बॉस में झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सुर्खियां तब बनती हैं जब बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। टीवी के इस सबसे बड़े रियलिटी शो में एक दूसरे पर हाथ उठाने की सख्त मनाही है, और अगर कोई कंटेस्टेंट ऐसा करता है तो मेकर्स एक्शन भी लेते हैं। लेकिन कई बार माहौल इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, कि परिस्थितियां काबू से बाहर हो जाती हैं। हालिया नॉमिनेशन्स टास्क में भी कुछ ऐसा ही हुआ। स्टार कंटेस्टेंट अमाल मलिक और अभिषेक बजाज आपस में भिड़ गए और बात काबू से बाहर हो गई।

अभिषेक और अमाल में फिर टक्कर बिग बॉस 19 में अमाल मलिक और अभिषेक बजाज का झगड़ा नया नहीं है, दोनों खिलाड़ी पहले भी कई बार आपस में भिड़ चुके हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। रविवार को वीकेंड का वार में जीशान कादरी बेघर हो जाएंगे जिसके बाद अगले शिकार के लिए बिग बॉस नॉमिनेशन्स टास्क करवाएंगे। इस टास्क में घरवालों को उस एक खिलाड़ी को पानीपुरी (गोलगप्पा) खिलाना होगा, जिसे वो इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। जाहिर है खिलाड़ी इस टास्क में भी एग्रेशन दिखाते नजर आए।

बिग बॉस हाउस में फिजिकल फाइट टास्क के दौरान ज्यादातर खिलाड़ी एक दूसरे को जबरदस्ती और गुस्से में गोलगप्पे खिला रहे थे और यही अभिषेक और अमाल के बीच झगड़े की वजह बना। अभिषेक बजाज हमेशा की तरह बात को समझने की बजाए अमाल से भिड़ने लग गए और इस तरह बात हाथापाई तक जा पहुंची। बिग बॉस से जुड़ी खबरें साझा करने वाले प्लेटफॉर्म बिग बॉस खबरी ने दोनों खिलाड़ियों के बीच फिजिकल फाइट होने की बाद अपनी एक पोस्ट में बताई है। बिग बॉस ने घर के कप्तान के एक स्पेशल पावर भी दी थी।