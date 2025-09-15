Bigg Boss 19 Abhishek and Shehbaz Fight Video Comes Out See How Things Go Wrong BB 19: सामने आया अभिषेक-शहबाज के झगड़े का वीडियो, कुनिका के एटिट्यूड से यूं शुरू हुआ पूरा बवाल, Tv Hindi News - Hindustan
BB 19: सामने आया अभिषेक-शहबाज के झगड़े का वीडियो, कुनिका के एटिट्यूड से यूं शुरू हुआ पूरा बवाल

Bigg Boss 19 Physical Fight: बिग बॉस हाउस में अभिषेक-शहबाज के बीच हाथापाई की खबर तो पहले ही सामने आ चुकी है, लेकिन अब वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यह मामला किस तरह शुरू हुआ।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 06:10 AM
बिग बॉस 19 में हुई पहली फिजिकल फाइट का वीडियो सामने आ गया है। मेकर्स ने शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया है जिसमें देखा जा सकता है कि अभिषेक और शहबाज के बीच यह झगड़ा कैसे शुरू हुआ और किस तरह दोनों ने असल में अमाल-कुनिका का मुद्दा लपक लिया। दोनों अपने-अपने दोस्तों को सपोर्ट करने में इतना आगे निकल गए कि बात हाथापाई तक जा पहुंची। वीडियो में नोट करने वाली बात यह है कि कुनिका ने भी कैप्टन अमाल के आदेशों को नहीं मानकर बेवजह बात को तूल दिया, जिसके चलते वो बात खिंचती चली गई जिसे एक छोटी सी माफी के साथ खत्म किया जा सकता था।

स्टोर रूम में एटिट्यूड से शुरू हुआ झगड़ा

वीडियो क्लिप सामने आने के बाद साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुनिका सदानंद ने अपनी ड्यूटी नहीं होने के बावजूद कैप्टन अमाल के आदेशों का उल्लंघन किया। जब अमाल ने समझाने की कोशिश की तो कुनिका मिसबिहेव करने लगीं और यह बात अमाल को रास नहीं आई। प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि अमाल स्टोर रूम में आकर कुनिका से कहते हैं कि कुनिका जी जो भी है किचन का मैं संभाल लूंगा। इस पर कुनिका एटिट्यूड दिखाते हुए उनसे कहती हैं- आप बड़ी मेहरबानी कर रहे हो हम पर।

अभिषेक ने लपका कुनिका वाला मुद्दा

अमाल तब भी बात को काबू में रखने की कोशिश करते हुए कहते हैं, "मैं आपको बहुत इज्जत दे रहा हूं।" लेकिन कुनिका हाथ उठाकर कहती हैं- बस। यहीं से बात बढ़ने लगती हैं और गुस्साए कैप्टन अमाल कहते हैं, "आप क्यों जा रही हो किचन में जब आपकी ड्यूटी नहीं है किचन?" तो बात पलटते हुए कुनिका ने कहा, "यह इज्जत दे रहा है?" इस पर अमाल ने कहा, "इज्जत देने का मतलब यह नहीं है कि नौकर बन जाऊं मैं।" इस पर कुनिका ने कहा, "मुझे आपसे इज्जत चाहिए ही नहीं।" असली झगड़ा यहीं से शुरू हुआ।

शहबाज को नहीं रास आई यह बात

क्योंकि कुनिका की इस बात पर मुद्दा लपकते हुए अभिषेक बजाज ने कहा कि लोगों को इज्जत कमानी पड़ती है। यह बात शहबाज ने सुन ली और उन्होंने बीच में दखल देने का फैसला किया। शहबाज गार्डन एरिया में जाकर इस मुद्दे पर अभिषेक से भिड़ गए। दोनों में तना-तनी हो गई और घरवालों के दोनों को रोकने की कोशिश करने के बावजूद दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर हावी होते चले और आखिर में बात हाथापाई तक पहुंच गई। बता दें कि बिग बॉस ने इस हरकत की सजा के तौर पर दोनों खिलाड़ियों को नॉमिनेट कर दिया है।

