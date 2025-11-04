Hindustan Hindi News
Bigg Boss 19 Abhishek and Shehbaaz Raised Question on Tanya Mittal Character
BB19: शहनाज-अभिषेक ने मिलकर इस खिलाड़ी को घेरा, बातों-बातों में चरित्र पर उठा दिया सवाल

संक्षेप: Bigg Boss 19: बिग बॉस के मंगलवार के एपिसोड में उस वक्त मामला काफी सीरियस हो गया जब अभिषेक बजाज और शहबाज बदेशा ने मिलकर तान्या मित्तल को निशाने पर लेना शुूरू कर दिया।

Tue, 4 Nov 2025 10:54 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
किचन एरिया में जब शहबाज बदेशा की फरहाना भट्ट के साथ बहस चल रही थी तो बातों-बातों में शहबाज ने वो बात उछाल दी कि जब फरहाना भट ने अभिषेक बजाज के साथ लव एंगल बनाने की बात कही थी। अभिषेक बजाज भी शहबाज के सपोर्ट में बोल गए तो इसके बाद फरहाना को बहुत बुरा लग गया। कुछ ही देर में मुद्दा फरहाना से शिफ्ट होकर तान्या के ऊपर चला गया और शहबाज ने तान्या को उनकी बातें इधर से उधर करने को लेकर उन्हें रोस्ट किया और और अभिषेक भी उनका साथ देते दिखे। बातों-बातों में मामला कैरेक्टर पर चला गया और दोनों ने तान्या के किरदार को लेकर बोलना शुरू कर दिया।

शहबाज-अभिषेक ने तान्या को घेरा

"साड़ी-वाड़ी पहनकर तू बाद में सिगरेटों की बातें करती है। तुझे लगता है कि लोग पागल हैं? छोटी सी बात पर जाकर रोती है लोगों को दिखाने के लिए। तू वो लड़की है जो कसम खाकर अमाल की फोटो पर किस कर गई।" इसी बीच अभिषेक बजाज ने शहबाज का सपोर्ट किया और कहा, "मुझे अकेले में जाकर फ्लर्ट करती है। कि तुम बहुत हैंडसम हो, इस घर के सबसे हैंडसम लड़के हो। मुझे रिझाने की कोशिश करती है।" अभिषेक की बात सुनकर अशनूर ने झट से कहा- मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी।

'जब भी अकेला होता हूं तो आकर..'

बाद में अभिषेक बजाज ने किचन में मालती के साथ बातचीत के दौरान कहा, "तान्या का नाम इसलिए बोला क्योंकि यह बहुत ज्यादा बनती है, बहुत ज्यादा हरकतें करती है। तो सबको पता होना चाहिए। जब भी अकेला होता हूं, आकर कॉम्पलिमेंट ही देती रहती है। टच करके बात करती है। फिर कहती है कि तुम तो अकेले कभी होते ही नहीं हो। आज जब नॉमिनेशन के टाइम पर जब वो (अशनूर) अंदर गई थी, तब भी बकवास मार रही थी, कि बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इनका चिट्ठा खोलना बहुत जरूरी है ना यहां पर।"

अभिषेक बोले- कोने में पकड़कर...

अभिषेक ने कहा, "कोने में पकड़कर आपको कॉम्पलिमेंट दिया जा रहा है। इरादा समझ में आता है मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे यह सब समझ में नहीं आता, कि कौन कैसे बोल रहा है और क्यों बोल रहा है।" तान्या मित्तल इस बात पर काफी आहत दिखीं और बात में उन्होंने और फरहाना भट ने मिलकर अभिषेक बजाज को रोस्ट किया। तान्या और फरहाना ने कहा कि ये अगर दुनिया का आखिरी लड़का भी होता तो भी इसकी तरफ पलटकर ना देखते। वहीं अभिषेक बजाज ने भी अशनूर कौर के साथ मिलकर जवाब दिया।

