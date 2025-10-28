Hindustan Hindi News
टीवी के रोमांटिक हीरो विवियन डीसेना अब हंसाने आ रहे हैं, लाफ्टर शेफ 3 में करन, अली, तेजस्वी के साथ आएंगे नजर

संक्षेप: बिग बॉस 18 में नजर आए टीवी एक्टर विवियन डीसेना अब अपनी ऑडियंस को हंसाते नजर आएंगे। एक्टर ने लाफ्टर शेफ सीजन 3 की कास्ट को ज्वाइन किया है। शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है।

टीवी एक्टर विवियन डीसेना की जबरदस्त फैन फॉलोइंग रही है। बिग बॉस 18 के दौरान एक्टर को पसंद किया गया था। लेकिन करन मेहरा के आगे वो जीत नहीं पाए थे। अब विवियन अपने फैन को नए किरदार में नजर आने वाले हैं। हमेशा रोमांटिक किरदारों में नजर आने वाले विवियन अब अपनी ऑडियंस को हंसाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि लाफ्टर शेफ सीजन 3 में विवियन नए अंदाज में नजर आएंगे। इस हंसाने के शो में वो अपनी कुकिंग स्किल दिखाने के साथ हंसाते नजर आएंगे।

विवियन आएंगे नजर

बिग बॉस में रहने के दौरान विवियन ने अपनी हाजिरजवाबी और मजेदार अंदाज से फैंस को इम्प्रेस किया था। अब इस शो में भी वो खाने के साथ जोक्स क्रैक करते दिखेंगे। लाफ्टर शेफ सीजन 3 की शूटिंग 26 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और शो के सभी सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स को सेट पर स्पॉट किया गया। इस सीजन को कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और मशहूर शेफ हरपाल सिंह सोखी होस्ट करेंगे।

ये होंगे साथी कंटेस्टेंट

बता दें, विवियन सालों से टीवी का सबसे पॉपुलर चेहरा बने हुए हैं। उन्होंने मधुबाला – एक इश्क़ एक जुनून और शक्ति अस्तित्व के एहसास की से अपने इंटेंस लुक और दमदार एक्टिंग से छाप छोड़ दी थी। उनके लगभग सभी शो हिट रहे हैं। अब वो अपनी कॉमिक टाइमिंग से दिल जीतेंगे। इस शो में विवियन के साथ करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, अली गोनी, जैस्मिन भसीन, ईशा सिंह, एल्विश यादव, ईशा मालवीय, जन्नत जुबैर जैसे सेलेब्रिटी कंटेस्टेंट नजर आएंगे। इस शो के पिछले दोनों सीजन जबरदस्त हिट थे अब तीसरे सीजन के ऑनएयर होने का इंतजार हो रहा है।

