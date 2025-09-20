Bigg Boss 18 Ex Contestant Kashish Kapoor Oops Moment Video Goes Viral On Social Media खुद खींचकर नीचे..., ऊप्स मोमेंट का शिकार हुई बिग बॉस की ये कंटेस्टेंट, वीडियो देख लोगों ने कहा जानकर किया, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीBigg Boss 18 Ex Contestant Kashish Kapoor Oops Moment Video Goes Viral On Social Media

खुद खींचकर नीचे..., ऊप्स मोमेंट का शिकार हुई बिग बॉस की ये कंटेस्टेंट, वीडियो देख लोगों ने कहा जानकर किया

बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कशिश कपूर रेड कलर की ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। कशिश किसी इवेंट में जाती दिख रही हैं। कशिश को देखते ही पेपराजी उन्हें अपने कैमरे में कैद करने की होड़ में लग जाते हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 04:52 PM
share Share
Follow Us on
खुद खींचकर नीचे..., ऊप्स मोमेंट का शिकार हुई बिग बॉस की ये कंटेस्टेंट, वीडियो देख लोगों ने कहा जानकर किया

अक्सर सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि एक्ट्रेसेस कैमरे के सामने ऊप्स मोमेंट का शिकार हो जाती हैं। कई बार ऊप्स मोमेंट के चलते उन्हें काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है तो कई बार उन्हें काफी ट्रोल भी किया जाता है। ऐसे में अब एक और एक्ट्रेस ऊप्स मोमेंट का शिकार हुई है। ये कोई और नहीं बल्कि, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस 18 की एक्स कंटेस्टेंट कशिश कपूर हैं। कशिश का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनका ऊप्स मोमेंट कैमरे में कैद हो गया है।

कैमरे में कैद हुआ ऊप्स मोमेंट

कशिश कपूर का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कशिश कपूर रेड कलर की ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। कशिश किसी इवेंट में जाती दिख रही हैं। कशिश को देखते ही पेपराजी उन्हें अपने कैमरे में कैद करने की होड़ में लग जाते हैं। ऐसे में पैपराजी को पोज देने के लिए कशिश जैसे ही अपनी ड्रेस को आगे से ठीक खींचकर ठीक करने की कोशिश करती हैं, वो कुछ ज्यादा ही खिसक जाता है और उनका सिलिकॉन पैच दिखने लगता है और वो ऊप्स मोमेंट का शिकार हो जाती हैं। ऐसे में तुरंत दो लड़कियां आकर उन्हें बताती हैं और उसे ठीक करती हैं।

वीडियो देख भड़के यूजर्स

इसके बाद कशिश का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें वो पैपराजी से ये कहती नजर आ रही हैं कि प्लीज मेरा अच्छा वीडियो ही डालना। कशिश का ये ऊप्स मोमेंट वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर वायरल हो गया है। इस पर यूजर्स के भर-भरकर कमेंट्स आ रहे हैं। इस पर कमेंट कर एक यूजर ने लिखा, 'इसने खुद नीचे किया खींचकर।' एक दूसरा पैपराजी के लिए लिखता है, 'घटिया सबसे घटिया तो आप लोगों की उसी चीज को हाईलाइट करके दिखाते हो। आपके अंदर भी तो इंसानियत नहीं है आपको भी तो गंदा दिखाना है हर चीज को।' एक ने कशिश के लिए लिखा, 'साफ दिख रहा है इसने जानकर खुद ऐसा किया।' ऐसे कई और कमेंट्स इस वीडियो पर आ रहे हैं।

bigg boss 18

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।